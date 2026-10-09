Жінка понад 10 років не користується грошима: вона розповіла, як їй це вдається

Джо Немет / © Unilad

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Австралійка Джо Немет уже понад десять років живе без грошей. Вона не отримує зарплати й майже не купує звичних товарів, а натомість вирощує овочі, допомагає друзям і сусідам та обмінює свою працю на житло й продукти. Жінка стверджує, що такий спосіб життя допоміг їй зменшити стрес і знайти справжнє відчуття безпеки.

Про свій досвід Немет розповіла виданню UNILAD.

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Як австралійка вирішила жити без грошей

До зміни способу життя Джо Немет працювала спеціалісткою з розвитку громади в невеликому містечку австралійського штату Новий Південний Уельс. Вона любила свою роботу, але навіть із зарплатою їй було складно покривати повсякденні витрати.

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«Я однаково ледве зводила кінці з кінцями, розумієте? Це було стресово», — згадала жінка в розмові з UNILAD.

Водночас Немет дедалі більше цікавилася впливом споживання на довкілля. Читаючи про наслідки виробництва товарів і їхнього транспортування, вона почала сумніватися у звичному способі життя.

«Я поступово накопичувала роздратування і сум через стан планети. Я розуміла, що кожного разу, коли йду в супермаркет чи магазин витратити гроші, я комусь десь завдаю шкоди», — пояснила австралійка.

Жінка відчувала суперечність між власними переконаннями та щоденними діями. Вона хотіла знайти спосіб жити з меншим впливом на довкілля, але спочатку не уявляла, як це зробити.

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Книжка, яка надихнула Джо Немет відмовитися від грошей

Переламним моментом стало знайомство з історією людини, яка свідомо відмовилася від грошей. Немет зацікавив досвід ірландця Марка Бойла, відомого експериментами з життям без грошей.

«Щойно я це прочитала, це був… не знаю, дивовижний момент, і саме тоді я вирішила, що мушу так зробити. Це одразу дало мені відповідь, як жити інакше», — розповіла вона.

Спочатку жінка намагалася зрозуміти, як вирішити два найважливіші питання: де брати їжу та де жити.

За даними UNILAD, 2015 року Немет переїхала на ферму до друга. Там вона допомагала доглядати за садом і господарством в обмін на житло. Згодом жінка оселилася в будинку давньої подруги Шерон, де продовжила працювати на подвір’ї та доглядати за рослинами.

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Так її повсякденне життя поступово стало залежати не від заробітку, а від обміну працею, спільних ресурсів і взаємодопомоги.

Як харчується жінка, яка не купує продукти

Джо Немет не вирощує абсолютно всю їжу самостійно. Вона працює в громадському саду, доглядає за рослинами, вирощує овочі, готує та ферментує продукти. Крім того, використовує їжу, яку інші люди могли б викинути.

«Люди знають мене як людину, яка візьме їхні відходи їжі, тож якщо в них є щось зайве, вони віддають мені», — пояснила австралійка.

Іноді вона їсть продукти, придбані її друзями чи сусідами. Тому її життя без грошей не означає повної незалежності від інших людей або від звичайної економіки. Навпаки, воно значною мірою ґрунтується на співпраці та спільному використанні ресурсів.

© Instagram

Особливо важливим для Немет стало питання продовольчої безпеки. Після масштабних повеней у районі Лісмор 2022 року, коли перебої з постачанням вплинули на доступність продуктів у місцевих супермаркетах, вона ще більше переконалася в цінності місцевих садів і громадських ініціатив.

«Я відчула, який вигляд може мати колапс, що відбувається, коли системи розвалюються», — сказала жінка.

На її думку, можливість вирощувати їжу поблизу дому та ділитися нею з іншими допомагає громадам краще переживати кризові ситуації.

Чому спільнота важливіша за самодостатність

Немет не вважає, що кожна людина повинна самостійно забезпечувати себе всім необхідним. Вона переконана, що набагато ефективніше розвивати громадські сади, обмінюватися врожаєм і допомагати одне одному.

«На нашій маленькій міській ділянці неможливо виростити все необхідне. Але ми можемо більше співпрацювати та вирощувати частину їжі для себе», — пояснила вона.

Жінка називає такий підхід громадською достатністю — коли люди не ізолюються від суспільства, а об’єднують свої ресурси та навички.

«Стійкість — це не самодостатність, а громадська достатність. Це справді важлива різниця», — наголосила Немет.

© Instagram

Її власний досвід демонструє, наскільки важливими для такого способу життя є соціальні зв’язки. Вона отримує допомогу від друзів і сусідів, а натомість пропонує свій час, знання та працю. Іноді жінка приймає й матеріальну підтримку — наприклад, коли потрібно відремонтувати велосипед, яким вона дістається до громадського саду.

Чи стала Джо Немет щасливішою без грошей

За словами австралійки, найбільшою перевагою її нового життя стала не відсутність рахунків, а можливість жити відповідно до власних переконань. Вона більше не відчуває потреби постійно працювати заради заробітку й витрачати гроші на товари.

«Це відчувається як відпустка. Я не маю тих стресів, які мала раніше і які бачу в людей навколо себе», — розповіла Немет.

Але жінка визнає, що її спосіб життя неможливий без підтримки інших. Вона описує своє оточення як спільноту, у якій люди допомагають одне одному, діляться часом і навичками.

«Мене ніби тримає ця соціальна мережа, де я отримую користь від подарунків, які мені дають інші люди, але я також дарую свій час, енергію і навички. Тож будувати стосунки — це справді хороший спосіб життя», — зазначила вона.

Як Джо Немет переосмислила поняття успіху

Життя без грошей змінило й уявлення Немет про успіх. Тепер вона оцінює його не за сумою на банківському рахунку, а за якістю стосунків і можливістю бути корисною іншим.

«Люди загалом корисні, щедрі і турботливі. Я думаю, саме такими ми є як людські істоти. І я це люблю», — сказала австралійка.

На її думку, міцні соціальні зв’язки можуть забезпечувати відчуття захищеності, яке не купиш за гроші.

«Я думаю, успіх може залежати від стосунків, які ми плекаємо. Що більше стосунків, що міцніші стосунки, які вас тримають, то успішнішою ви є як людина», — пояснила Немет.

Вона не закликає всіх відмовлятися від грошей. Її досвід показує, що такий спосіб життя залежить від конкретних обставин, довіри між людьми та готовності громади підтримувати одне одного.

Попри це, повертатися до звичного життя з роботою та постійними витратами жінка поки не хоче.

«Я не хочу повертатися до життя з грошима, хоча, можливо, колись доведеться», — підсумувала Джо Немет.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, чому жінки в італійському селі Болотана масово доживають до 100 років. Дослідники припускають, що серед чинників можуть бути локальне харчування, фізична активність, генетика та міцні соціальні зв’язки.

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