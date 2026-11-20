Жінка 30 років впадала в зимову сплячку — що знайшли в її мозку після смерті / © pexels.com

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У Нідерландах дослідники вивчили мозок жінки, яка протягом понад трьох десятиліть узимку переживала стан, схожий на зимову сплячку. В ці періоди температура її тіла знижувалася до 31°C, однак щоразу вона поверталася до нормального стану без пошкодження внутрішніх органів.

Про це повідомило видання New Scientist.

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Жінка почала переживати такі епізоди у віці трохи за 20 років. Вони супроводжувалися значним зниженням активності та температури тіла. Водночас улітку подібних симптомів у неї не спостерігали. Скільки саме тривав кожен епізод, у медичних документах не зазначено.

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За словами дослідниці Амстердамського університетського медичного центру Чіу-Ся Ї, за температури тіла 31 °C у більшості людей може розвинутися поліорганна недостатність. Однак ця пацієнтка протягом десятиліть відновлювалася після таких станів без ушкодження органів.

У 55 років жінці провели МРТ, яке не виявило незвичайних особливостей будови мозку. Через два роки вона померла після невдалого хірургічного лікування пневмонії. Ще за життя пацієнтка погодилася передати свій мозок Нідерландському банку мозку для наукових досліджень.

Що вчені виявили в мозку жінки

Під час посмертного дослідження науковці звернули увагу на гіпоталамус — ділянку мозку, відповідальну за регулювання температури тіла, обміну речовин і біологічного годинника.

Аналіз показав, що рівень білка синаптофізину в гіпоталамусі жінки був приблизно вдесятеро нижчим, ніж у трьох інших жінок того самого віку, які не мали подібних симптомів.

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Оскільки цей білок міститься у синапсах, результати можуть свідчити про зменшення кількості зв’язків між нейронами. Подібні зміни раніше спостерігали у ховрахів під час зимової сплячки.

Крім того, дослідники зафіксували майже повну втрату гормону аргінін-вазопресину в нейронах, пов’язаних із регулюванням біологічного годинника. Рівень іншого гормону — вазоактивного кишкового пептиду — також виявився значно нижчим.

Науковці припускають, що ці особливості мозку могли дозволяти організму жінки переходити в стан, схожий на заціпеніння, у відповідь на зимове похолодання або скорочення світлового дня. Водночас дослідники не виключають, що виявлені зміни були наслідком цього стану, а не його причиною.

Наразі команда вивчає геном жінки, щоб з’ясувати, чи могли генетичні мутації спричинити незвичайний синдром.

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За словами дослідника Болонського університету Маттео Черрі, розуміння механізмів такого стану в майбутньому може допомогти розробити способи штучного уповільнення обміну речовин у людей. Зокрема, це могло б бути корисним під час очікування трансплантації органів або тривалих космічних подорожей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лише рік регулярного використання вейпів може супроводжуватися помітним погіршенням роботи легень. Нове дослідження виявило зміни, які змусили лікарів заговорити про ризик незворотних наслідків.

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