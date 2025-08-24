Жінка пожертвувала нирку начальниці: невдовзі вона її звільнила (фото)

Реклама

47-річна мешканка Лонг-Айленда, США, Деббі Стівенс пережила драматичну історію: вона пожертвувала нирку, щоб врятувати життя своїй начальниці, а незабаром після цього залишилася без роботи.

Про це пише Unilad.

2009 року Стівенс почала працювати в компанії Atlantic Automotive Group, де познайомилася зі своєю начальницею Джекі Брусія. Через певний час вона змінила місце проживання й пішла з компанії, але згодом повернулася на Лонг-Айленд. Саме тоді вона дізналася, що Брусія потребує пересадження нирки.

Спочатку жінка дізналася, що для керівниці вже знайшли потенційного донора, однак сказала, що в разі потреби готова допомогти сама. Коли з’ясувалося, що донор не підходить, Брусія запитала, чи серйозно Стівенс робила свою пропозицію. Та погодилася, адже не хотіла, щоб її начальниця померла.

Попри те, що нирка Деббі не підходила Брусії безпосередньо, вона погодилася стати «ланкою» у програмі обміну. Її орган пересадили іншому пацієнтові, а Брусія швидше отримала донорський орган з іншого міста.

Після операції Стівенс зіткнулася з ускладненнями, але відчувала тиск із боку керівництва, яке вимагало швидше повертатися до роботи. Вона згадувала, що Брусія дорікала їй за відсутність на роботі та наголошувала, що «не можна отримувати спеціальне ставлення».

Деббі Стівенс / © скриншот з відео

Згодом Стівенс позбавили офісу, можливості працювати понаднормово, а потім перевели до відділення за 80 км від її дому. Це негативно вплинуло на її психічний стан. Врешті-решт її звільнили.

«Після операції вона ставилася до мене жорстоко й нелюдяно. Було відчуття, що мене взяли на роботу лише заради нирки», — розповідала жінка в інтерв’ю ABC News.

Юридична команда Деббі подала скаргу до компанії, але після цього вона остаточно втратила роботу.

Брусія та компанія Atlantic Automotive Group не коментували ситуацію для ЗМІ. Чоловік начальниці, Джеймс, заявив, що звинувачення «далекі від правди» та що його дружина «нікого не звільняла».

