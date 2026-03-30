Жінка пронесла кота в аеропорт під виглядом капелюха: вірусне відео підірвало Мережу

Жінка з котом на голові в аеропорту / © скриншот з відео

У соцмережах набирає популярності відео, де у США жінка йде терміналом аеропорту з живим котом на голові. Тварина була настільки спокійна, що її можна було сприйняти за пухнастий капелюх.

Про це пише news18.

Хоча достовірність відео не підтверджено, а сам ролик, імовірно, суперечить усім правилам авіаційної безпеки, він уже став головним приводом для обговорень у Мережі із запитанням: «Це взагалі реально?»

У сфері тревелгаків уже доводилося бачити, як пасажири надягають на себе по кілька шарів одягу, щоб уникнути доплати за багаж. Однак ця історія, схоже, підняла «ручну поклажу» на новий рівень. На відео, яке стрімко набирає популярності в X, жінка спокійно йде терміналом аеропорту з живим котом на голові, який має вигляд пухнастого модного аксесуара.

Ймовірно, ролик був знятий в аеропорту Тампи, але особа з цієї «легенди» залишається невідомою. Водночас інтернет-аудиторію це не зупиняє — перевірка фактів відходить на другий план, коли йдеться про настільки яскраву історію. На відео людина поводиться впевнено і невимушено, а кіт залишається дивовижно спокійним — настільки, що користувачі почали жартувати, чи не є він частиною цього «плану».

Трюк викликав справжній шквал реакцій у X, де користувачі поєднують подив і заздрість. Для багатьох, хто ледь може пронести навіть пляшку води через контроль, ця ситуація видається проявом неабиякої винахідливості.

«Чувиха опанувала аеропортову безпеку краще, ніж я встигаю приходити вчасно. Наступного разу просто одягну повний костюм із хутра — посперечаємось, що мене пропустять!» — пожартував один користувач.

Інші наголосили на контрасті між цією історією та звичайним досвідом пасажирів.

«А я тут стою, поки мій порожній рюкзак перевіряють 20 хвилин. А ця легенда просто проходить повз усіх. Навчи мене своїм трюкам», — додав інший.

Найбільше здивування викликала поведінка самого кота. Зазвичай тварини не люблять переноски й чинять опір, але цей кіт видається абсолютно спокійним, наче частина образу.

Один коментатор зауважив: «Кіт поводиться спокійніше, ніж більшість людей у черзі на контроль».

Інший написав: «Візерунок шерсті кота настільки зливається з одягом, що він взагалі не видається недоречним, правда?»

Дехто навіть висунув жартівливу теорію: «Це кіт керує нею, вони нероздільні».

Звісно, ролик надихнув окремих користувачів (хоча, ймовірно, не без частки іронії) задуматися про подібні експерименти.

«Тобто якщо я використаю свого кота як капелюх, зможу взяти його у відпустку? Стільки нового дізнаюся з X. Лол», — написав один із них.

Утім, більшість усе ж сумнівається в реалістичності такого трюку.

«Як це взагалі можливо? Мій кіт роздер би мене, якби я тримав його трохи довше», — підсумував ще один користувач.

До слова, в аеропорту Тенеріфе 80-річний пенсіонер намагався посадити на літак мертву дружину у кріслі колісному, видаючи її за живу пасажирку. Працівники безпеки під час перевірки помітили, що жінка не дихає, а її тіло аномально холодне. Чоловік стверджував, що дружина померла в терміналі за кілька годин до рейсу, проте низька температура тіла вказувала на те, що смерть настала значно раніше. Слідство припускає, що вдівець намагався уникнути дорогої процедури репатріації тіла.