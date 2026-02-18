Жінка протягом двох років уночі кричала на сусідів у мегафон: чим це закінчилося

Реклама

На Тайвані жінку засудили до тримісячного ув’язнення за систематичні нічні образи сусідів, які вона вигукувала у мегафон із власного балкона.

Як передає Oddity Central, майже два роки мешканці району в місті Гаосюн жили під акомпанемент гучної лайки.

Суд встановив, що жінка на прізвище Чен встановила на балконі звукопідсилювальне обладнання та щонайменше тричі на тиждень вмикала його вночі. Починаючи від травня 2023 року, вона використовувала мегафон, щоб ображати декількох сусідів, із якими мала конфлікти. Втім, гучність була настільки високою, що страждали й інші мешканці району.

За словами постраждалих, «трансляції» відбувалися на максимальній гучності й тривали по кілька десятків хвилин.

Після майже двох років безрезультатних спроб владнати ситуацію десятки сусідів подали колективну заяву до поліції. Справу передали до суду.

У суді Чен визнала, що користувалася мегафоном для нічних образ, однак наполягала, що робила це рідко і лише через шум від інших сусідів, який нібито заважав їй відпочивати.

Суддя дійшов висновку, що навмисне й систематичне використання підсилювальної техніки для трансляції лайки в нічний час виходить за межі розумного та терпимого для суспільства.

Жінку засудили до трьох місяців ув’язнення. Водночас вирок може бути замінений штрафом у розмірі 90 000 тайванських доларів (приблизно 3600 доларів США). Також вона має право подати апеляцію.

Подібні випадки траплялися й раніше. Зокрема, в інших країнах фіксували історії, коли мешканці роками тероризували сусідів гучною музикою, записами гавкання собак або безперервним відтворенням опери Травіата композитора Джузеппе Верді.

