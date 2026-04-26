Жінка провалилася в туалет у заповіднику і три години провела у вигрібній ямі

В Австралії жінка опинилася по пояс у вигрібній ямі після того, як під нею раптово провалилася підлога придорожнього туалету. У пастці вона провела близько трьох годин.

Як пише Mirror, подія сталася у віддаленій природній зоні — заповіднику Henbury Meteorites Conservation Reserve, що розташований у північній території країни.

Жінка разом із чоловіком та двома дітьми поверталася від родичів і зупинилася скористатися туалетом, коли конструкція, ймовірно ослаблена іржею, не витримала та обвалилася.

Унаслідок цього вона впала у вигрібну яму, заповнену людськими відходами. Через відсутність мобільного зв’язку родина не змогла одразу викликати допомогу — чоловікові довелося їхати до найближчого населеного пункту.

За словами очевидців, згодом він повернувся разом із майстром. Вони використали мотузку та автомобіль, щоб витягнути жінку. Сам процес порятунку тривав близько 45 хвилин. Увесь цей час вона перебувала серед фекалій, сечі та використаних підгузків.

Після інциденту постраждалу доправили до лікарні. На щастя, серйозних травм у неї не виявили.

Наразі частину території заповідника огородили, а обставини аварії розслідують відповідні служби. Зокрема, державний орган NT WorkSafe відкрив окреме провадження щодо «небезпечного інциденту», пов’язаного з обвалом споруди.

Як зазначили у відомстві, повідомлення про подію надійшло від організації, яка управляє територією, і класифікується як інцидент, що становить загрозу безпеці.

Історія спричинила хвилю обурення серед місцевих жителів. У блозі Action for Alice іронічно зауважили, що такі випадки «точно не потраплять до туристичних брошур», додавши, що хтось має понести відповідальність.

Громадські організації також розкритикували стан інфраструктури у віддалених регіонах, назвавши інцидент показовим прикладом її занепаду.

