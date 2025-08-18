- Дата публікації
- Категорія
- Цікaвинки
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінка прожила в аеропорту тиждень: що її здивувало найбільше
Жінка прожила в аеропорту Сінгапуру цілий тиждень, де знайшла все — від розкішного басейну та водоспаду до безкоштовних екскурсій.
32-річна австралійка Медді Макрей перетворила звичайну авіапересадку на справжній тижневий експеримент. Вона прожила в аеропорту Чангі в Сінгапурі цілих сім днів і поділилася своїм досвідом, що доводить: аеропорти можуть бути не лише місцем очікування, а й повноцінним пунктом призначення.
Про це пише Daily Mail.
Аеропорт як розважальний комплекс
Медді оселилася в готелі Crowne Plaza, розташованому прямо всередині Терміналу 3. Її дні були насичені дослідженням інфраструктури, яка виходить далеко за межі звичайного аеропорту. Наприклад, у комплексі Jewel вона насолоджувалася 40-метровим водоспадом «Дощовий вихор HSBC», який вражає своїми масштабами.
Жінка також мала доступ до розкішного басейну з пальмами. Крім того, вона знаходила час для коктейлів, інтерактивних ігор і навіть відвідала виставку орхідей.
Безкоштовні екскурсії та «соціальний експеримент»
Одним із найбільших відкриттів для Медді стали безкоштовні екскурсії для пасажирів з тривалою пересадкою. Жінка скористалася цією можливістю і відвідала знамениті визначні пам’ятки Сінгапуру.
«Ви можете бути в аеропорту, мати тривалу пересадку і взяти участь у цій безкоштовній екскурсії», — здивовано зазначила вона.
Протягом тижня Медді витрачала близько 50 доларів на день. Найбільш незвичним досвідом для неї стало відчуття, що в аеропорту «час не існує». За її словами, це «соціальний експеримент», де коктейль о 7 ранку є цілком прийнятним, а межі між днем і ніччю розмиваються.
Нагадаємо, в аеропорту Барселони, Іспанія, стався інцидент за участі пасажирів авіакомпанії Ryanair. За повідомленнями очевидців, ситуація на стійках здачі багажу вийшла з-під контролю: утворилися довгі черги, люди сварилися, а деякі — навіть почали битися.