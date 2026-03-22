Жінка придбала на розпродажі дешеву сумку, вміст якої приголомшив

Відвідувачка благодійного магазину в Британії придбала сумку-сюрприз на розпродажі і була неймовірно вражена, виявивши в ній різноманітні речі, які коштують значно дорожче, ніж вона заплатила.

Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на відео у TikTok щасливої власниці «скарбу», придбаного за значно нижчою ціною.

Жінка на ім’я Беккі зізналася, що часто відвідує секондгенди та розпродажі, сподіваючись придбати дешево щось цінне.

Цього разу вона спокусилася на одну із тих сумок-сюрпризів, які благодійні магазини продають за однаковою ціною, упаковуючи в них випадкові речі.

За 3,95 фунта стерлінгів вона придбала «найважчу», як їй здавалося, сумку, сподіваючись отримати якнайбільше за свої гроші.

Коли Беккі прийшла додому і з нетерпінням розпакувала загадкову сумку, то побачене перевершило її сподівання.

Що придбала за жінка за 3,95 фунта стерлінгів

Першою річчю, яку вона витягла, була прозора косметичка Ted Baker, яку, за її оцінками, можна було б продати за 3 фунти на Vinted — майже покривши вартість усієї сумки.

Також Беккі стала власницею лосьйону для ніг від Calm Moments, потенційно вартістю 1,50 фунта та мочалки, вартість якої не з’ясовувала.

Але справжньою знахідкою, спрей проти вологості LaCura власної марки Aldi, схожий на продукцію Wow, який продається на Amazon за 20 фунтів стерлінгів. Висока ціна в Інтернеті, ймовірно, пов’язана з обмеженою наявністю товарів Aldi на складі, що робить їхню продукцію дуже затребуваною після розпродажу.

Вона також знайшла у сумці-сюрпризі лак для укладання волосся Schwarzkopf, який продавався на eBay за 9,49 фунтів стерлінгів, та денний колагеновий крем Tiger Moon в Asda за 4,20 фунтів стерлінгів.

Реакція в соцмережі

Один з коментаторів під відео Беккі висловив сумніви у доцільності придбання косметики та туалетного приладдя в благодійних магазинах.

«Зазвичай ці речі мають термін придатності 12 місяців, і мені завжди цікаво, скільки часу вони простояли в чиїйсь ванній кімнаті, перш ніж людина вирішила, що їй вони більше не потрібні. До того ж невідомо, скільки часу вони простояли в магазині», — йдеться в коментарі.

Проте інший коментатор підтримав Беккі: «Покупка коштує більше, ніж ви за неї заплатили, і до того ж ви пожертвували кошти на благодійність».

Нагадаємо, сучасне поняття «секондгенду» сформувалося понад сто років тому. Спершу заможні люди передавали свій одяг біднішим — щоб допомогти і водночас позбутися непотрібних речей. Згодом з’явилися покупці, готові платити за вживані речі, і на цьому зародився справжній бізнес. Сьогодні секондгенд — це повноцінна індустрія з власними стандартами якості.