Секонгенд / © Credits

Мешканка Канади Мія поділилася історією про надзвичайно вигідну покупку. Під час відвідин одного з місцевих секондгендів їй на очі потрапила рожева сумка, яка одразу привернула її увагу якістю виконання та фасоном. Жінка, помітивши логотип відомого преміального бренду Coach та оцінивши високу якість матеріалу, вирішила негайно її придбати.

Про це стало відомо з її відео в Youtube.

Згодом виявилося, що ця доступна знахідка є значно дорожчою, ніж здавалося на перший погляд. Початкова ціна на ціннику становила $17,29 (близько 720 грн), але Мія заплатила ще менше. Як розповіла блогерка, їй вдалося скористатися акційним купоном, отриманим під час попередньої покупки, що додатково знизило кінцеву вартість до «копійок». Особливо приємним моментом стало те, що сумка перебувала у фактично ідеальному стані.

«Сумка була у відмінному стані, як нова, без подряпин і дефектів», — підкреслила Мія.

Жінка вирішила перевірити реальну вартість цієї моделі в роздрібних мережах, і результати її вразили. Виявилося, що за такий же аксесуар просять майже до $200 (майже 6 тисяч гривень), що робить її покупку справжнім фінансовим успіхом.

Глядачі на YouTube-каналі блогерки були в захваті від такої удачі та висловили активну підтримку в коментарях. Люди високо оцінили знахідку, особливо відзначаючи бренд і колір аксесуара.

Найпопулярнішими серед реплік стали: «Люблю рожеву сумку Coach!!», «Сумка Coach чудова…», «Мені подобається колір» та «За копійки буквально».

Деякі підписники навіть жартома запитували адресу секонд-хенду, де можна знайти такі чудові речі.

Нагадаємо, справжня удача спіткала жінку, яка придбала бордову сумку у секонгенді всього за $8 (6 фунтів стерлінгів). Покупниця, якій просто сподобався дизайн аксесуара, виявила у ньому захований невеликий статок.

Раніше повідомлялося, Кріс Хаттон, який протягом шести років займається перепродажем товарів, зірвав справжній джекпот, придбавши картину всього за £20 у благодійному магазині в Дорсеті. Згодом виявилося, що вартість цього витвору мистецтва може сягати понад £450.