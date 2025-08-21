Жінка приховала від чоловіка, що є трансгендером: її судять за сексуальне насильство

Трансгендерна жінка

У Великій Британії трансгендерна жінка мала стосунки з чоловіком, від якого приховала чоловічі геніталії. Тепер її звинувачують у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Daily Mail.

Деталі інциденту

21-річна Сіара Воткін провела ніч із чоловіком після того, як вони обмінялися повідомленнями у соціальній мережі.

Обвинувач Пол Рід повідомив Королівському суду Тіссайда, що Уоткін вчинила сексуальні дії з чоловіком після того, як той прибув до будинку в Торнабі, Північний Йоркшир, кілька років тому. Він заявив, що Уоткін прикинулася, ніби в неї менструація, щоб чоловік не торкався підсудної нижче пояса.

За даними прокурора, Воткін пізніше зв’язалася зі своїм супутником, щоб розкрити «страшний секрет». Листування між ними було зачитано присяжним.

Коли передбачувана жертва запитала, чи секрет був у тому, що вона вагітна, Воткін відповіла: «Я трансгендер. Вибач, що не сказала».

Чоловік написав: «Що за х**нь? То в тебе є член?”, — а потім повторив своє запитання.

Воткін додала: «Ось чому я з тобою не переспала», — йшлося у повідомленні.

«Під час їхніх нетривалих стосунків підсудна приховала від чоловіка, що має пеніс», — заявив присяжним містер Рід.

Чоловік заявив поліції: якби знав, що Уоткін трансгендер, то не дав би згоди на інтимні стосунки. Він сказав: «Я так не поводжуся».

Суд дізнався, що у профілі Воткіної в Snapchat використовувався жіночий аватар, а жодних обговорень питань сексуальності чи статі не велося.

«Ми з ним займалися сексом, я не казала, що є хлопцем. Коли я повідомила йому, що я іншої статі, це йому не сподобалося», — розповіла під час арешту Воткін.

Рід наголосив: вона погодилася, що сексуальні дії мали місце.

Воткін заперечує два звинувачення у сексуальному насильстві та одне звинувачення у сексуальному насильстві з проникненням.

Судовий процес триває.

