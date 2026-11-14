Жінка прийшла на своє місце поховання і побачила там чужу могилу: що було далі

Надгробок на кладовищі. Ілюстративне зображення / © Фото з відкритих джерел

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У Великій Британії 69-річна Марі Лейн, яка заздалегідь придбала право на поховання поруч із могилами своїх батьків, виявила, що на її місці помилково поховали незнайому людину. Щоб повернути зарезервовану ділянку, жінці довелося домагатися дозволу на ексгумацію, а сама ситуація завдала їй сильних емоційних страждань.

Про це повідомляє BBC.

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Три роки боротьби за зарезервоване місце

У 2013 році Марі Лейн придбала виключне право бути похованою на кладовищі Діпінг-Сент-Джеймс у графстві Лінкольншир — на ділянці за могилою своєї матері. Жінка хотіла, щоб після смерті її поховали поруч із батьками.

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Однак на початку 2023 року, відвідавши кладовище, вона побачила, що на зарезервованому місці вже поховали іншу людину. Лейн розповіла, що була приголомшена побаченим і не знала, як реагувати на те, що її майбутню могилу зайняв незнайомець.

Жінка назвала помилку парафіяльної ради обурливою та зізналася, що почувається спустошеною. За її словами, іншого вільного місця поруч із могилами батьків не залишилося, тому вона не бачила іншого виходу, окрім як домагатися перепоховання людини, яку помилково поховали на її ділянці.

На вирішення питання знадобилося понад три роки. Раніше цього року Міністерство юстиції Великої Британії видало дозвіл на ексгумацію, щоб виправити допущену помилку.

Ексгумацію дозволили без згоди родичів

В Англії для ексгумації тіла з непосвяченої землі необхідний дозвіл Міністерства юстиції. Зазвичай також потрібно отримати згоду найближчих родичів померлого.

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Однак у цьому випадку відомство дозволило ексгумацію без такої згоди, попри моральні та релігійні заперечення родини померлого. У листі до парафіяльної ради міністерство пояснило, що інших способів виправити ситуацію не залишилося.

Парафіяльна рада Діпінг-Сент-Джеймс визнала, що припустилася помилки, та перепросила перед обома родинами за завдані страждання. Там також повідомили, що після ексгумації зарезервовану ділянку повернули Марі Лейн.

BBC намагалася зв’язатися з родиною людини, яку довелося ексгумувати.

Жінка досі не може спокійно відвідувати кладовище

Чоловік Марі, 77-річний Ерік Лейн, розповів, що ця історія мала руйнівний вплив на його дружину. Він звинуватив парафіяльну раду в неналежному веденні обліку поховань і висловив побоювання, що через недбалість подібна помилка може повторитися.

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За словами Еріка, дружина тепер неохоче приходить на кладовище, адже пережите залишило після себе багато гіркоти й обурення. Сама Марі також зізналася, що відвідує цвинтар значно рідше, ніж раніше, і почувається там некомфортно.

Водночас жінка наголосила, що співчуває родині людини, яку помилково поховали на її місці, та розуміє, наскільки важким випробуванням для них стала ексгумація. Вона неодноразово просила парафіяльну раду організувати зустріч із родичами померлого, однак, за її словами, щоразу отримувала відмову.

Марі Лейн вважає, що виправлення помилки не мало тривати понад три роки, а їй не довелося б так довго боротися за право бути похованою поруч із батьками.

BBC звернулася до парафіяльної ради з проханням прокоментувати звинувачення щодо неналежного обліку поховань і повідомити, яких заходів вжито, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. На момент публікації відповіді редакція не отримала.

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