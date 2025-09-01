ТСН у соціальних мережах

Жінка раптово народила на фестивалі Burning Man, навіть не підозрюючи вагітність

На фестивалі Burning Man подружжя «спонтанно» стало батьками. Жінка, яка не знала, що вагітна, народила дитину в кемпері, викликавши справжній ажіотаж.

Немовля

Немовля / © pixabay.com

Неймовірна історія трапилася на фестивалі Burning Man у Неваді (США). Американка Кейла Томпсон, яка навіть не підозрювала про свою вагітність, раптово народила дитину в кемпері.

Про це повідомляє NBC News.

Представник Burning Man Project підтвердив, що 27 серпня у Блек-Рок-Сіті, штат Невада, де відбувається щорічний фестиваль Burning Man, «спонтанно» народилася дитина.

Кейла Томпсон розповіла, що спала поряд із чоловіком Кейсі у трейлері, коли раптом відчула різкий «біль». За кілька хвилин у ванній кімнаті кемпера з’явилася їхня перша дитина. Дівчинка важила 1,6 кг.

Подружжя зазначило, що не очікувало поповнення, а Кейла взагалі не знала, що вагітна. За словами жінки, вона не здавалася вагітною і «не мала жодних симптомів».

«Навіть медсестри в лікарні казали: „Ви зовсім не виглядаєте так, ніби були вагітні“, — поділилася вона.

Одразу після пологів Кейсі вибіг із кемпера, кличучи на допомогу. Відгукнулися неонатальна медсестра, педіатр, акушер-гінеколог та інші учасники фестивалю.

Невдовзі прибули й медики Burning Man. Маму з новонародженою спершу доправили до медпункту фестивалю, а потім перевезли до лікарні в Ріно, штат Невада.

Пара розповіла, що місце у вертольоті було лише для немовляти, тож Кейла вирушила машиною «швидкої». Кейсі довелося обирати: залишитися поруч із дружиною чи супроводжувати доньку. Назвавши цей вибір «найважчим рішенням у своєму житті», чоловік сказав, що вирішив поїхати разом із Кейлою.

У лікарні жінку одразу відправили до палати, а батько пішов до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де побачив доньку.

«Вона була ціла й неушкоджена, і я був безмежно щасливий», — зізнався він.

У Burning Man Project привітали родину.

«Ми хочемо привітати родину й побажати їм усього найкращого. Серед вітру, спеки та бурі вони подарували світові нове життя в Блек-Рок-Сіті. Із усіх речей, які ми святкуємо на Burning Man, життя, єднання, трансформація та радість — найближчі нашому серцю», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше британська пара, Гелен і Майкл Гріни, пережила справжній шок під час відпустки в Канаді: 45-річна жінка, яка не підозрювала про вагітність, раптово народила дитину в готельному номері. Жінка відчула сильний біль у животі, а вже за три години стала мамою втретє.

