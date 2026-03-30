У США 69-річна мешканка штату Мічиган зірвала джекпот у розмірі 1,2 млн доларів, використовуючи комбінацію чисел, які вона обирала протягом багатьох років.

Про це йдеться у Рeople.

Як повідомляють організатори лотереї, переможниця (яка побажала залишитися анонімною) вгадала всі шість чисел у розіграші Lotto 47 від 11 березня. Ймовірність такого виграшу становила приблизно 1 до 10,7 млн.

За словами жінки, вона одразу впізнала виграшну комбінацію, щойно перевірила результати.

«Я граю цими числами вже багато років, тому відразу зрозуміла, що вони збіглися», — розповіла вона.

Після цього американка негайно поділилася новиною з чоловіком.

«Я розбудила його і сказала: „Здається, я виграла в лотерею“. Ми перевірили квиток разом — і тоді я остаточно переконалася, що це правда», — згадує переможниця.

Після сплати податків жінка отримала близько 832 тисяч доларів. За її словами, ці кошти дозволять родині змінити плани на майбутнє.

«Цей виграш означає, що мій чоловік може вийти на пенсію, а ми зможемо просто насолоджуватися життям», — додала вона.

У лотереї зазначили, що, окрім головного переможця, сотні інших учасників також отримали менші виграші — від кількох доларів до кількох тисяч.

Lotto 47 діє від 2005 року, а розіграші проводять двічі на тиждень.

Нагадаємо, раніше «щаслива» лотерея жорстоко зруйнувала мрію чоловіка.

Також нагадаємо, що касирка помилилася нулями, і чоловік став мільйонером. Так, житель США, давній гравець у лотерею, спочатку ледь не повірив у свою удачу, а потім отримав ще більший сюрприз.