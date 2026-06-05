Жінка роками терпіла біль, а у 22 залишилася без зубів: яка причина

Стоматолог / © pexels.com

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Американка Бекка з Індіани у 22 роки була змушена видалити всі зуби після того, як лікарі виявили у неї гострий дефіцит кількох важливих вітамінів та заліза. Жінка каже, що роками жила з постійним болем, а тепер ділиться своєю історією, щоб підтримати інших людей, які проходять через подібні випробування.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами Бекки, серйозні проблеми із зубами почалися приблизно у 18-річному віці. Вона розповіла, що постійно страждала від болю, а її обличчя часто набрякало настільки, що доводилося прикладати лід. Через поганий стан зубів жінка не могла їсти багато продуктів, які любила, а також втратила впевненість у собі.

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Бекка пригадує, що через зовнішній вигляд зубів люди часто дивилися на неї з осудом. Деякі навіть припускали, що вона могла вживати важкі наркотики. За словами жінки, подібні коментарі вона чула не лише від сторонніх людей, а й від медиків. Водночас вона наголошує, що ніколи не вживала наркотичних речовин.

Коли Бекці виповнилося 22 роки, лікарі діагностували у неї гострий дефіцит вітаміну B12, вітаміну D, вітаміну C та заліза. Після обстежень медики дійшли висновку, що зуби вже неможливо врятувати, і рекомендували повне видалення.

Усі зуби видалили під час однієї процедури, яка тривала близько дев’яти годин. Після операції жінці довелося заново вчитися говорити та їсти. Вона також розповіла, що певний час чекала на виготовлення протезів, поки ротова порожнина повністю загоїться.

Стоматологічна школа VCU запропонувала їй безкоштовно провести операцію, хоча вартість протезів склала 3 000 доларів. Перший комплект протезів виявився завеликим, через що Бекка пережила важкий емоційний період. Згодом їй виготовили тимчасові протези, які вона носила приблизно вісім місяців, а після цього встановили постійні.

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Нині жінці 25 років. Вона каже, що задоволена тим, як виглядають її нові зуби, і відчуває себе значно впевненіше. Водночас Бекка й досі стикається з критикою та образливими коментарями в інтернеті. Деякі користувачі пишуть, що вона нібито виглядає набагато старшою за свій вік або що для зубних протезів вона «занадто молода».

Попри це, американка продовжує відкрито розповідати про свій досвід у соцмережах. За її словами, вона хоче допомогти людям, які опинилися в подібній ситуації, а також привернути увагу до того, що зубні протези носять мільйони людей з різних причин — через стоматологічні захворювання, генетичні особливості, проблеми зі здоров’ям, старіння чи травми.

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