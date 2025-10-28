ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1007
Час на прочитання
1 хв

Жінка розірвала шлюб після 25 років через шматок торта: що сталося

Після чверті століття разом жінка зрозуміла, що отримує лише «крихти» — і вирішила піти, коли чоловік з’їв її десерт.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Торт

Торт

Історія американки набула широкого розголосу. Після 25 років у шлюбі жінка вирішила розлучитися з чоловіком — через, здавалося б, дрібницю: шматок чизкейку.

Про це вона розповіла Reddit.

46-річна жінка розповіла, що чоловік зробив їй сюрприз — запросив у поїздку на річницю весілля. Вона сподівалася, що подорож допоможе відновити стосунки, адже останнім часом подружжя часто сварилося й навіть спало в різних кімнатах.

Проте романтична подорож виявилася невдалою. Чоловік був відсторонений, а спільні вечері — напруженими. Після одного з таких вечорів пара взяла чизкейк із собою в номер.

Наступного ранку жінка виявила, що її шматок десерту зник. Чоловік, усміхаючись, зізнався, що з’їв його. Для неї цей момент став символом усіх років нерівності у стосунках.

«Я втомилася задовольнятися крихтами, — написала вона. — Після 25 років шлюбу я зрозуміла, що заслуговую більшого».

Коментатори одностайно підтримали жінку. Багато хто зазначив, що справа не у десерті, а у роках байдужості та зневаги.

Один користувач написав: «Це не про торт. Це про всі моменти, коли він не помічав тебе».

Історія з Reddit швидко стала вірусною, бо в ній упізнали себе тисячі людей. Маленький шматок торта став метафорою стосунків, у яких одна людина постійно віддає, а інша лише бере.

Нагадаємо, бізнесвумен закохалася в молодого підлеглого і подарувала йому 420 000 доларів для розлучення.

Дата публікації
Кількість переглядів
1007
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie