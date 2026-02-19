Жінка розлучилась з чоловіком одразу після весілля через витівку із тортом

Жінка розлучилась одразу після весілля / © Associated Press

Реклама

Жінка розлучилась із чоловіком через 48 годин після одруження. Все сталось через його витівку на весіллі.

Про це вона розповіла на Reddit.

Жінка розповіла, що вона не любить весільних розіграшів та попередила свого нареченого, що цього не повинно бути.

Реклама

У день весілля все було ідеально. Коли пара повинна була розрізати весільний торт, то чоловік схопив наречену за потилицю та запхав її обличчя у торт. Це все встиг зняти на фотограф. Тоді наречений розсміявся та заявив, що це буде їхнє найкраще весільне фото.

«Уся кімната спостерігала, як я робила перший надріз, а фотограф стояв перед нами з камерою в руці. Раптом я відчула руку на потилиці, яка втиснула мене обличчям у торт. Не тільки мій макіяж, але й вся весільна сукня була зіпсована, і вся кімната сміялася, мій чоловік — найголосніше», — пише жінка.

Проте наречені було не до жартів. Вона розплакалась та втекла. Жінку намагався заспокоїти брат нареченого. Також він переконав «жартівника» перепросити за свій вчинок.

Брат розповів наречені, що її чоловік так часто жартував із ним. Проте батьки не карали його. Тоді жінка сказала, що вона хоче розлучитися і брат чоловіка її підтримав.

Реклама

Вона пояснила: «Джейк просто сказав мені не робити цього, бо це був просто нешкідливий розіграш. Мене засипали спамом і його, і моя родина, що було б смішно розірвати наш шлюб через це».

Через 48 годин після одруження жінка подала на розлучення.