Жінка розповіла, як схудла на 90 кг, та здивувала змінами у зовнішності: фото до та після

Жінка розповіла, як їй вдалось схуднути на 90 кг / © Pixabay

Жінка схудла на майже 90 кг, тому що боялася виходити з дому зі своєю тодішньою вагою, і була пригнічена реакцією людей після її схуднення.

Про це пише mirror.co.uk.

Саванна Сібернагель каже, що вирішила почати худнути, бо побоювалася, що у неї розвинеться діабет або проблеми з серцем. Вона також хвилювалася, що її «фетишизують» через її велику вагу.

Саванна до та після схуднення / © mirror.co.uk

У найважчий період Саванна важила 147 кг і не цікавилася побаченнями. Проте вона вирішила змінити своє життя та почала худнути. Згодом після кількох невдалих побачень їй вдалось знайти своє кохання.

Також 27-річна дівчина вирішила зробити шунтування шлунка в грудні 2023 року і з того часу повністю змінила свій раціон і спосіб життя. Вона тренується по 4-5 разів на день, дотримується високобілкової дієти і рідко вживає алкоголь. Дівчина каже, що боїться набрати вагу знову, тому планує дотримуватися своєї дієти і режиму тренувань.

«Дрібниці багато значать, наприклад, підніматися сходами, не пихкати та не задихатися, не боятися, що в магазині одягу не буде мого розміру в наявності», — сказала вона.

