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ТСН у соціальних мережах

Нат Седілло

Нат Седілло / © New York Post

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв
Нат Седілло

Жінка щотижня долає 6000 км до іншої країни заради навчання у школі: скільки вона витрачає грошей

За словами жінки, це виснажливо, але воно того варте.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Студентка розповіла про своє життя після того, як ухвалила рішення переїхати до іншої країни і літати на навчання літаком. Вона не перша людина з таким способом життя. Так, працівниця AirAsia Рачал Каур здійснює 40-хвилинний переліт із Пенанга до Куала-Лумпура кожного дня робочого тижня і каже, що ранні ранки варті балансу між роботою та особистим життям.

Нат Седілло розповіла New York Post, що раніше вона жила зі своїм чоловіком Сантьяго в Брукліні, Нью-Йорк, але потім переїхала до Мехіко. Тепер 30-річна жінка їздить туди і назад, щоб мати змогу відвідувати заняття в юридичній школі.

У понеділок вранці Седілло прилітає до аеропорту імені Кеннеді, а у вівторок ввечері повертається до Мехіко, щоб встигнути на заняття.

Семестр тривав 13 тижнів, а це означає, що вона подорожувала літаком 26 разів і долала понад 6000 км в обидва кінці.

Нат Седілло / © New York Post

Нат Седілло / © New York Post

Їй доводилося платити за авіаквитки, а також за житло та їжу, витративши, за її словами, понад $2000.

Седілло пояснила, що вони з чоловіком «люблять Нью-Йорк», але жили навіть не в «найрозкішнішому районі» і «все було дуже дорогим».

Нат із чоловіком / © New York Post

Нат із чоловіком / © New York Post

Тепер, живучи в Мехіко, вона та її партнер можуть «насолоджуватися кращою якістю життя» — хоча, як зазначає Седілло, найкращими є дні, коли вона «не їздить на навчання».

Нагадаємо, чоловік прийшов на співбесіду на 25 хвилин раніше і втратив роботу. Роботодавець пояснив свою позицію.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
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