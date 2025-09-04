Жінка схудла на 54 кг, щоб врятувати життя своїй матері

Ейлса з мамою / © mirror.co.uk

Реклама

33-річна Ейлса Еверс з Великої Британії зуміла схуднути на 54 кілограми, щоб допомогти своїй мамі, яка роками страждала від проблем з нирками.

Про це пише mirror.co.uk

Ейлса Еверс схудла на понад 50 кілограмів, щоб змогти пожертвувати нирку своїй мамі Коллін Боді, яка з юних років страждала на хронічну хворобу нирок. Перш ніж Ейлса змогла розпочати процес донорства, лікарі сказали їй, що для того, щоб її розглянули як донора, вона повинна схуднути.

Реклама

Тоді жінка вирішила, що обов’язково схудне, щоб врятувати матір.

«Моя мама пережила так багато, і вона є найкращою людиною, яку я знаю. Одна з причин, чому я хочу подарувати їй цю трансплантацію, полягає в тому, що це змінить її життя, поверне їй життєву силу та енергію. До того, як я почала худнути, я важила понад 136 кг, і мене дуже боліли коліна та стегна. Лікарі сказали мені схуднути, а потім повернутися і перевірити, чи підходжу я як донор. Тож я просто взялася за справу і схудла — це було дуже важко, але мама весь час мене підтримувала”, - розповіла жінка.

Її мамі діагностували цукровий діабет першого типу у віці 17 років, але насправді вона страждала на цю хворобу з народження. 55-річній Коллін призначили інсулін, і лікарі попередили, що ця хвороба може спричинити проблеми з нирками. Незабаром їй діагностували хронічну хворобу нирок, вона втратила зір на одне око, а на іншому зберегла лише 30 % зору.

Через виснажливе лікування родина вирішила, що найкраще буде, якщо жінці пересадять нирку. Ейлса та її сестра пройшли тестування, щоб перевірити, чи підходять вони для пересадки мамі, і тоді їй сказали, що вона навіть не може претендувати на пересадку через свою вагу. Жінка схудла завдяки дієті та фізичним вправам, пояснивши, що не хоче вживати ліки для схуднення через їхній невизначений вплив на здоров'я.

Реклама

Після цього медики підтвердили, що жінка може стати донором нирки для мами.

Нагадаємо, чоловік купив піджак у секондхенді і розбагатів.