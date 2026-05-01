Жінка схудла на 63 кг і стала бодибілдеркою у 57 років: що її змінило

57-річна Гейнор Біклі. Фото: @big_girls_journey_to_lean

57-річна Гейнор Біклі з британського Дербі після багаторічної боротьби із зайвою вагою змогла кардинально змінити своє життя: вона схудла на 63,5 кг і нині виступає у змаганнях із бодибілдингу.

Про це повідомило видання Mirror.

Жінка розповідає, що тривалий час мала проблеми із самооцінкою та не впізнавала себе у власному тілі. Близько десяти років тому її вага сягнула приблизно 133 кг. Попри те, що раніше вона була активною, зокрема тренувала футбольну команду своєї доньки, поступове порушення харчових звичок призвело до набирання ваги. Вона зазначає, що їла нібито здорову їжу, однак не контролювала порції та часто перекушувала. Через це Гейнор почала уникати уваги, носила вільний темний одяг і почувалася невпевнено.

Поворотним моментом став випадок під час звичайного походу до магазину. Там вона побачила людину, якій було складно впоратися з візком через фізичний стан. Це змусило її замислитися, що без змін вона може опинитися в подібній ситуації.

Після цього жінка записалася до інтенсивного тренувального табору. Протягом тижня вона займалася приблизно по шість годин щодня і втратила близько 4,5 кг.

«Я скинула близько 4,5 кг за тиждень. Але що ще важливіше — щось клацнуло», — зазначила Гейнор.

Надалі Гейнор почала регулярно тренуватися та брати участь у різних спортивних заходах. Вона пробігла два півмарафони, численні дистанції на 5 і 10 км, долучалася до благодійних забігів, зокрема «Забігу за життя». Крім того, протягом п’яти років вона працювала керівником, мотивуючи інших до фізичної активності.

Чотири роки тому її вага знизилася до близько 89 кг. Вона відчувала себе здоровішою та впевненішою, однак зазначає, що результат не був стабільним — вага могла коливатися.

Остаточні зміни відбулися після знайомства з бодибілдингом. За словами Гейнор, її колишній партнер, який займається цим видом спорту, познайомив її з тренуваннями та атмосферою змагань. Вона почала займатися у спортзалі під керівництвом персонального тренера та повністю зосередилася на підготовці.

Нині жінка бере участь уже у своєму третьому шоу з бодибілдингу. Вона наголошує, що цей спорт дав їй чітку структуру, дисципліну та мету. За її словами, вона прагнула не просто схуднути, а стати фізично сильною.

Сьогодні її вага становить близько 70 кг у міжсезоння. Водночас вона підкреслює, що більше не орієнтується виключно на цифри, а оцінює свій стан за зовнішнім виглядом, самопочуттям і впевненістю.

Поза спортом Гейнор працює в ІТ-сфері, має двох дорослих доньок і чотирирічну онуку. Вона зазначає, що тренування не заважають її сімейному життю. Під час підготовки до змагань найбільшим викликом для неї стали світські заходи та необхідність контролювати харчування навіть у відпустках.

Жінка також ділиться своїм досвідом у соцмережах, де розповідає про трансформацію та мотивує інших. Зокрема, вона звертається до жінок старшого віку і наголошує, що зміни можливі незалежно від віку, якщо є рішучість діяти.

