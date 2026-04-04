Жінка схудла на 76 кг без ін’єкцій та операцій: фото до і після

Жінка, яка роками боролася із зайвою вагою, змогла кардинально змінити своє життя — і, за її словами, ключову роль у цьому зіграло лише одне слово.

Як пише Mirror, 30-річна Джессіка Бенікес розпочала шлях до схуднення 2016 року, коли її вага досягла 145 кг. Уже за два роки вона скинула близько 76 кг без хірургічного втручання чи популярних ін’єкцій для зниження ваги.

Сьогодні її вага становить приблизно 68 кг, і вона успішно підтримує цей результат уже декілька років.

Попри це, Джессіка зізнається: найважчим було не саме схуднення, а зміна внутрішнього сприйняття.

«Я схудла ще декілька років тому, але іноді все ще сприймаю себе як дівчину, яка худне», — каже вона. «Ця ідентичність залишається з тобою назавжди».

За її словами, проблема зайвої ваги супроводжувала її від дитинства, і переломним моментом стало усвідомлення: «Я сказала собі: «Досить, я більше не хочу так почуватися».

Джессіка Бенікес до схуднення / © mirror.co.uk

Джессіка наголошує, що її трансформація не пов’язана з препаратами на кшталт Ozempic чи баріатричною хірургією.

«Це не був «Оземпік» і не операція. Я нікого не засуджую за ці методи, але в моєму випадку все вирішили дефіцит калорій і регулярні тренування», — пояснює вона.

Сьогодні вона займається спортом шість разів на тиждень і працює фітнестренеркою.

Головний секрет свого успіху Джессіка формулює просто — це слово «ні».

«Я навчилася говорити «ні» речам, які не допомагали мені рухатися вперед», — каже вона. «Я відмовлялася від звичок, які тягнули мене назад».

Джессіка Бенікес до і після схуднення / © mirror.co.uk

Серед ключових інструментів вона також називає:

контроль харчування

планування приймання їжі

послідовність у діях

Зараз Джессіка більше не прагне худнути — її мета стабільність і комфорт.

«Я вже не намагаюся схуднути. Я просто підтримую свою вагу», — пояснює вона. «Моя ціль — не бути надзвичайно худою, а бути собою і робити те, що приносить задоволення».

Її підхід містить:

регулярні тренування

збалансоване харчування

помірні «поблажки»

«Навіть морозиво іноді піднімає мені настрій. Але важливий баланс — я не їм солодке щодня», — каже вона.

Джессіка Бенікес після схуднення / © mirror.co.uk

На шляху до змін Джессіка пережила серйозні труднощі. 2018 року їй діагностували лімфому Ходжкіна 4-ї стадії.

«Це був дуже важливий момент у моєму житті», — згадує вона.

Попри лікування, вона не зупинилася і вже 2019 року подолала хворобу. Пізніше вона пережила ще одну втрату — смерть матері.

«Складні ситуації можуть або зламати тебе, або зробити сильнішим», — каже Джессіка. «У моєму випадку вони сформували мій характер».

Джессіка Бенікес після схуднення / © mirror.co.uk

Сьогодні вона ділиться своїм досвідом, надихаючи інших не гнатися за ідеалом, а будувати сталі звички.

«Не обов’язково все має бути ідеально. Головне — послідовність», — підсумовує вона. «Справа не в дієті на все життя, а у формуванні звичок, які залишаться з вами назавжди».

