Жінка в Китаї опинилася в центрі уваги після того, як зачепилася за задню частину рухомої вантажівки, намагаючись викрити чоловіка у ймовірній зраді.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався в окрузі Маралбексі. Місцева дорожня поліція отримала численні повідомлення від водіїв про жінку, яка тримається за задню частину вантажівки просто під час руху. Патруль підтвердив незвичайну ситуацію після прибуття на місце.

Очевидці зняли відео, на яких видно, як жінка чіпляється за металеву конструкцію машини, що рухається дорогою. Спочатку мотив її дій був невідомий, однак згодом поліція пояснила ситуацію.

За даними правоохоронців, жінка є дружиною водія вантажівки. Вона запідозрила чоловіка у зраді та вирішила простежити за ним, коли він виїхав з дому, зачепившись за автомобіль.

Поліція зазначила, що жінці неймовірно пощастило уникнути серйозних травм або загибелі, адже будь-яке різке гальмування чи нерівна дорога могли б призвести до трагедії.

У китайських медіа її називають лише «пані Ю». У результаті інциденту чоловік отримав штраф у розмірі 200 юанів (близько 29 доларів) та втратив три бали з водійського рейтингу за недостатню перевірку транспортного засобу перед виїздом.

Історія швидко стала вірусною в китайських соцмережах і спричинила обговорення. Влада використала випадок як нагадування про важливість вирішення сімейних конфліктів через розмову та консультації, а не через небезпечні вчинки.

Нагадаємо, як дві жінки побилися біля труни коханця на його похороні.