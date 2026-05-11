Жінка таємно записала зізнання нареченого у вбивстві: що врятувало її життя

Жінка, яка викрила нареченого

У новому документальному фільмі Netflix «Чи варто мені вийти заміж за вбивцю?» розповіли моторошну історію лікарки Керолайн М’юргед, яка таємно записувала свого нареченого, щоб допомогти поліції розкрити вбивство. Жінка зізналася, що одного разу її буквально врятувало замовлення їжі з сервісу Deliveroo.

Деталі моторошної історії

За словами Керолайн, після заручин її наречений Олександр «Сенді» Маккеллар приголомшив її страшним зізнанням. Чоловік розповів, що у стані алкогольного сп’яніння збив велосипедиста, а потім разом зі своїм братом-близнюком приховав тіло.

Жінка звернулася до поліції, однак вирішила залишитися поруч із нареченим, щоб допомогти слідству зібрати докази. Впродовж кількох років вона таємно записувала їхні розмови, сподіваючись отримати пряме зізнання.

У фільмі використано реальні аудіозаписи, зроблені М’юргед. На одному з них Маккеллар фактично визнає свою провину, кажучи: «Або моє життя, або його».

Втім, один із записів ледь не закінчився трагедією. Керолайн згадує, що під час розмови чоловік раптом почав підходити до ноутбука, на якому був увімкнений диктофон. Саме в цей момент кур’єр привіз її замовлення з Deliveroo. Жінка швидко попросила Маккеллара піти забрати їжу, завдяки чому уникла викриття.

У документальному фільмі Керолайн також розкритикувала дії поліції Шотландії. Вона заявила, що фактично залишалася сам на сам із небезпечною ситуацією та не отримувала психологічної підтримки.

«Вони прямо не казали, що я повинна записувати його, але постійно натякали, що це було б дуже корисно для справи», — розповіла вона.

Маккеллара та його брата заарештували 2020 року. Згодом суд визнав чоловіка винним у ненавмисному вбивстві та спробі перешкоджання правосуддю. 2023-го його засудили до 12 років ув’язнення.

