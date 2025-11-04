- Дата публікації
Жінка у 52 роки має вигляд на 30 — секрет молодості без пластики та фільтрів (фото)
52-річна жінка вразила своїм зовнішнім виглядом Мережу. Ніхто не може повірити, скільки їй років.
Жителька австралійського Сіднея Енді Лью стала справжньою сенсацією у соцмережах — користувачі не вірять, що їй уже 52 роки. Модель, телеведуча й авторка книг з фітнесу виглядає принаймні на 20 років молодшою. При цьому жінка запевняє, що її молодість не є результатом пластичних операцій чи дорогих ін’єкцій, а наслідком цілком природного способу життя.
Про це йдеться в матеріалі The Sun.
Секрет молодості — у щоденній активності
За словами Лью, ключ до вічної краси криється в регулярних тренуваннях, збалансованому харчуванні та відмові від шкідливих звичок. Вона активно займається спортом п’ять разів на тиждень і вважає силові вправи головним чинником довголіття.
«Найкраще старіють ті, хто не зупиняється — рух підтримує не лише тіло, а й мозок», — наголошує австралійка.
Енді каже, що постійно стикається з недовірою — люди шоковані, коли дізнаються її справжній вік. Однак замість ботоксу й філерів вона обирає здоровий ритм життя, сонячні прогулянки й правильне харчування.
Її раціон — простий і свідомий
Щоранку Лью починає день із руху, а не кави. На сніданок віддає перевагу йогурту з фруктами та горіхами, на обід — овочам і білковим стравам.
Жінка не рахує калорії, натомість стежить за якістю продуктів: у її меню часто можна знайти гранати, зелень і свіжі овочі.
Модель майже не вживає алкоголь і повністю виключила зі свого раціону оброблені продукти.
«Такі продукти позбавлені необхідних мікроелементів і викликають залежність. Ви їсте їх — і все одно залишаєтесь голодними», — пояснює вона.
Природний догляд без хімії
Крім фітнесу та харчування, Енді дбає про екологічність косметики. Вона уникає парфумів, сухих шампунів і популярних кремів із синтетичними добавками. Замість антиперспірантів користується натуральними засобами, а для догляду за зубами обрала пасту без фтору.
Також Лью користується лише натуральним сонцезахисним кремом і наголошує: головне — не шукати «чарівну пігулку», а свідомо піклуватися про тіло й розум щодня.
Тож, 52-річна австралійка продовжує дивувати прихильників — її молодість доводить, що природний догляд і активність справді творять дива.
