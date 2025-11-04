ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Жінка у 52 роки має вигляд на 30 — секрет молодості без пластики та фільтрів (фото)

52-річна жінка вразила своїм зовнішнім виглядом Мережу. Ніхто не може повірити, скільки їй років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка у 52 роки має вигляд на 30 — секрет молодості без пластики та фільтрів (фото)

Жінка з Сіднея розкрила секрет вічної молодості без пластики та фільтрів Фото ілюстративне / © www.flickr.com/Show In My Eyes

Жителька австралійського Сіднея Енді Лью стала справжньою сенсацією у соцмережах — користувачі не вірять, що їй уже 52 роки. Модель, телеведуча й авторка книг з фітнесу виглядає принаймні на 20 років молодшою. При цьому жінка запевняє, що її молодість не є результатом пластичних операцій чи дорогих ін’єкцій, а наслідком цілком природного способу життя.

Про це йдеться в матеріалі The Sun.

Секрет молодості — у щоденній активності

За словами Лью, ключ до вічної краси криється в регулярних тренуваннях, збалансованому харчуванні та відмові від шкідливих звичок. Вона активно займається спортом п’ять разів на тиждень і вважає силові вправи головним чинником довголіття.

52-річна Енді Лью Фото: Instagram Andi.lew

52-річна Енді Лью Фото: Instagram Andi.lew

«Найкраще старіють ті, хто не зупиняється — рух підтримує не лише тіло, а й мозок», — наголошує австралійка.

Енді каже, що постійно стикається з недовірою — люди шоковані, коли дізнаються її справжній вік. Однак замість ботоксу й філерів вона обирає здоровий ритм життя, сонячні прогулянки й правильне харчування.

Її раціон — простий і свідомий

Щоранку Лью починає день із руху, а не кави. На сніданок віддає перевагу йогурту з фруктами та горіхами, на обід — овочам і білковим стравам.

Жінка не рахує калорії, натомість стежить за якістю продуктів: у її меню часто можна знайти гранати, зелень і свіжі овочі.

Модель майже не вживає алкоголь і повністю виключила зі свого раціону оброблені продукти.

«Такі продукти позбавлені необхідних мікроелементів і викликають залежність. Ви їсте їх — і все одно залишаєтесь голодними», — пояснює вона.

Енді Лью Фото: Instagram Andi.lew

Енді Лью Фото: Instagram Andi.lew

Природний догляд без хімії

Крім фітнесу та харчування, Енді дбає про екологічність косметики. Вона уникає парфумів, сухих шампунів і популярних кремів із синтетичними добавками. Замість антиперспірантів користується натуральними засобами, а для догляду за зубами обрала пасту без фтору.

Також Лью користується лише натуральним сонцезахисним кремом і наголошує: головне — не шукати «чарівну пігулку», а свідомо піклуватися про тіло й розум щодня.

Тож, 52-річна австралійка продовжує дивувати прихильників — її молодість доводить, що природний догляд і активність справді творять дива.

Нагадаємо про 10 суперфудів, які уповільнюють старіння і зміцнюють імунітет.

Дата публікації
Кількість переглядів
311
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie