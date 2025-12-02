Жінка у секондгенді купила кросівки за 170 грн та була шокована їхньою реальної ціною

Секондгенд / © Credits

У Великій Британії жінка купила у секондгенді кросівки за 170 грн (3 фунти стерлінги) та була враженна, що їхня реальна вартість майже 30 тис. грн.

Про це пише mirror.co.uk.

Нікола Крітчлоу 15 років шукала конкретну пару взуття. 40-річна мешканка Ліверпуля обшукала незліченну кількість секондгендів у пошуках взуття Isabel Marant Bekett. Згодом вона таки їх знайшла.

Ізабель Марант — французька модельєрка, відома своїми шикарними одягом та аксесуарами в богемному стилі. «Bekett» (іноді пишеться як «Bobby» або «Bayley») — це її культові кросівки на танкетці, офіційна назва яких — Isabel Marant Bekett Sneakers. Вони з'явилися в 2011 році і швидко стали модним феноменом, який можна було побачити на незліченних знаменитостях та інфлюенсерах. Їхня вартість 525 фунтів (майже 30 тис. грн).

Це далеко не єдина вигідна покупка, яку Нікола зробила за ці роки, адже вона обожнює купувати речі в секондгендах.

Вона зауважила: «Я велика прихильниця циркулярної моди. Мода завжди була для мене важливою, але з віком я почала розуміти вплив цієї індустрії на планету, тому намагаюся бути більш свідомою у своїх покупках. Я тримаю свій гардероб досить мінімалістичним, намагаюся не піддаватися мікротрендам і вірю, що те, що мені подобається, я завжди можу знайти в секондгенді. І зазвичай це виходить».