Жінка в елітному ресторані сексуально домагалась чоловіка у присутності його дружини: фінал шокує

Жінка домагалась до чоловіка у присутності його дружини / © Pixabay

У Великій Британії нетвереза жінка сексуально домагалась чоловіка у ресторані просто у присутності його дружини. Після скандалу пара викликала поліцію.

Про це пише dailymail.co.uk.

Саманта Вільямсон «поводилася як одержима» після того, як її залицяння були рішуче відхилені в елітному готелі в Крістчерчі, Дорсет.

44-річна жінка похитуючись пройшла від бару до столика, за яким пара спокійно вечеряла, відзначаючи 40-ту річницю весілля і повне одужання чоловіка від раку.

Потім вона сіла чоловікові на коліна і сказала йому: «Я хочу сісти на твій великий бамбук».

Обурений нахабною поведінкою шокований відвідувач ресторану негайно відштовхнув її, а його дружина сказала їй «піти в геть».

Тоді нападниця змахнула зі столу напої та свічку, через що вони розлилися на дружину жертви.

Чоловік, ім'я якого не може бути названо з юридичних причин, встав і відштовхнув залицяльницю, через що вони обоє впали на підлогу.

Розлючена відмовою, вона плюнула на нього і подряпала його, спричинивши кровотечу.

Згодом подружжя викликало поліцію. Проте їх обурило те, що попри сексуальні домагання, жінку не арештували, а відвезли додому.

На засіданні суду жінка визнала провину та заявила про проблеми з алкоголем. Їй на пів року встановили комендантську годину і змусили заплатити жертві 1000 фунтів стерлінгів.

