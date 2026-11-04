Жінка видавала себе за чоловіка заради сексу з іншою жінкою: все закінчилось несподівано

Жінка прикидалась чоловіком заради інтиму з іншою жінкою / © Freepik

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У Великій Британії судять жінку, яка видавала себе за чоловіка. Потерпіла стверджує, що не знала, що її «партнер» був жінкою та звинуватила «колишнього» у насильстві.

Про це пише dailymail.com.

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Підсудна — 44-річна Блейд Сільвано. Вона познайомилася з жінкою на сайті знайомств Plenty of Fish. Там обвинувачена нібито видавала себе за чоловіка на ім’я «Гантер».

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Під час сексу «Гантер», як стверджується, не дозволяв їй бачити «його» оголеним і наполягав на тому, щоб світло було вимкнене або приглушене.

Як стверджується, «Гантер» не дозволяв їй торкатися «його» паху під час їхніх стосунків, мотивуючи це тим, що ця зона є «чутливою».

Як стало відомо в Королівському суді Карнарфона, лише після «сенсаційного» розкриття, коли до неї звернулася «дружина» її коханця, вона дізналася, що «Гантер» насправді є жінкою.

Сьогодні ймовірна жертва наполягала, що до того моменту їй ніколи не спадало на думку, що «Гантер» видавав себе за чоловіка.

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У суді були продемонстровані сексуальні повідомлення, відео та голосові записи, якими обмінювалися жінка та Сільвано, який, як стверджується, видавав себе за військового хірурга, а вона називала його «сексуальним лікарем».

В одному з них Сільвано, як стверджується, заявляв, що має «високу кількість сперматозоїдів».

Даючи свідчення з-за екрану, жінка зазначила, що не вступила б у спілкування з профілем «Гантера», якби підозрювала, що «він» — жінка.

На запитання адвоката захисту Джеймса МакКрінделла вона заперечила, що для неї було б «очевидно, що у „Гантера“ були груди», незважаючи на те, що «він», як стверджується, не роздягався.

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На запитання, чи містили повідомлення елементи «рольової гри», вона відповіла: «Ніякої рольової гри не було. Я вірила, що перебуваю у стосунках із гетеросексуальним чоловіком.

44-річна Сільвано, яка не має постійного місця проживання, заперечує шість звинувачень у сексуальному насильстві з проникненням, скоєному в період з листопада 2022 року до червня наступного року.

Відкриваючи справу в понеділок, прокурор Філіп Клемо повідомив присяжним, що протягом усього періоду стосунків Сільвано неправдиво «представляла себе як біологічного чоловіка, особу з пенісом».

Він додав, що «протягом кількох місяців ця обвинувачена здійснювала узгоджене, ретельно сплановане та цілком навмисне шахрайство».

Під час відеодопитів у поліції ймовірна жертва розповіла, що їй «стало зле», коли вона дізналася, що Сільвано — жінка, і додала: «Я думала, що це якийсь жарт».

Однак Сільвано стверджувала поліції, що ймовірна жертва знала, що вона — жінка.

Судовий процес триває.

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