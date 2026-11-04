ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
673
Час на прочитання
2 хв

Жінка видавала себе за чоловіка заради сексу з іншою жінкою: все закінчилось несподівано

У Британії судять жінку, яка вдавала із себе чоловіка заради інтиму з іншою жінкою. Партнерка викрила обман та звернулась до суду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Жінка прикидалась чоловіком заради інтиму з іншою жінкою

Жінка прикидалась чоловіком заради інтиму з іншою жінкою / © Freepik

У Великій Британії судять жінку, яка видавала себе за чоловіка. Потерпіла стверджує, що не знала, що її «партнер» був жінкою та звинуватила «колишнього» у насильстві.

Про це пише dailymail.com.

Підсудна — 44-річна Блейд Сільвано. Вона познайомилася з жінкою на сайті знайомств Plenty of Fish. Там обвинувачена нібито видавала себе за чоловіка на ім’я «Гантер».

Під час сексу «Гантер», як стверджується, не дозволяв їй бачити «його» оголеним і наполягав на тому, щоб світло було вимкнене або приглушене.

Як стверджується, «Гантер» не дозволяв їй торкатися «його» паху під час їхніх стосунків, мотивуючи це тим, що ця зона є «чутливою».

Як стало відомо в Королівському суді Карнарфона, лише після «сенсаційного» розкриття, коли до неї звернулася «дружина» її коханця, вона дізналася, що «Гантер» насправді є жінкою.

Сьогодні ймовірна жертва наполягала, що до того моменту їй ніколи не спадало на думку, що «Гантер» видавав себе за чоловіка.

У суді були продемонстровані сексуальні повідомлення, відео та голосові записи, якими обмінювалися жінка та Сільвано, який, як стверджується, видавав себе за військового хірурга, а вона називала його «сексуальним лікарем».

В одному з них Сільвано, як стверджується, заявляв, що має «високу кількість сперматозоїдів».

Даючи свідчення з-за екрану, жінка зазначила, що не вступила б у спілкування з профілем «Гантера», якби підозрювала, що «він» — жінка.

На запитання адвоката захисту Джеймса МакКрінделла вона заперечила, що для неї було б «очевидно, що у „Гантера“ були груди», незважаючи на те, що «він», як стверджується, не роздягався.

На запитання, чи містили повідомлення елементи «рольової гри», вона відповіла: «Ніякої рольової гри не було. Я вірила, що перебуваю у стосунках із гетеросексуальним чоловіком.

44-річна Сільвано, яка не має постійного місця проживання, заперечує шість звинувачень у сексуальному насильстві з проникненням, скоєному в період з листопада 2022 року до червня наступного року.

Відкриваючи справу в понеділок, прокурор Філіп Клемо повідомив присяжним, що протягом усього періоду стосунків Сільвано неправдиво «представляла себе як біологічного чоловіка, особу з пенісом».

Він додав, що «протягом кількох місяців ця обвинувачена здійснювала узгоджене, ретельно сплановане та цілком навмисне шахрайство».

Під час відеодопитів у поліції ймовірна жертва розповіла, що їй «стало зле», коли вона дізналася, що Сільвано — жінка, і додала: «Я думала, що це якийсь жарт».

Однак Сільвано стверджувала поліції, що ймовірна жертва знала, що вона — жінка.

Судовий процес триває.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie