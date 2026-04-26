Ліліан Ван Ден Бум і Антонієта / © Jam Press

Жінка відвезла цуценя до ветеринара і тепер може сісти за ґрати: що сталося (фото)

Поліція затримала власницю тварини та висунула їй обвинувачення.

У місті Жоїнвіль, Бразилія, поліція затримала жінку після того, як її домашній пес проковтнув десятки згортків із наркотиками.

Про це пише Need To Know.

Жінка разом із батьками терміново привезла тримісячне цуценя породи французький бульдог за окликом Антонієта до ветеринарної клініки через симптоми сильного отруєння.

Під час обстеження лікарі виявили у шлунку тварини сторонні предмети. Їх довелося видаляти хірургічно. Згодом з’ясувалося, що це були згортки з наркотичною речовиною — загалом 55 шматочків вагою приблизно 12 грамів.

Медики повідомили про знахідку правоохоронців. Коли родина повернулася до клініки, щоб дізнатися про стан собаки, поліція затримала власницю на місці. За даними слідства, вона визнала, що наркотики належали їй.

Наркотики, які проковтнула Антонієта / © Jam Press

Жінку відпустили під заставу, однак зобов’язали носити електронний браслет і дотримуватися обмежень пересування.

Стан цуценяти залишається важким. За словами ветеринарки Ліліан Ван Ден Бум, у тварини спостерігаються неврологічні симптоми, які швидко прогресують.

Цуценя Антонієта / © Jam Press

«Ми фіксуємо судоми, що повторюються з короткими інтервалами. Є припущення, що це можуть бути навіть прояви абстиненції, але наукових підтверджень для таких випадків у ветеринарії поки що немає», — зазначила вона.

Антонієту перевели до відділення інтенсивної терапії.

Окрім цього, ветеринари встановили, що собака не отримувала належного догляду: їй не проводили дегельмінтизацію та не робили необхідних щеплень.

Ліліан Ван Ден Бум і Антонієта / © Jam Press

Наразі проти власниці висунуті обвинувачення у жорстокому поводженні з тваринами та незаконному обігу наркотиків. Після стабілізації стану цуценяти планується його передавання новим власникам — тварину підготують до усиновлення та імплантують мікрочип.

