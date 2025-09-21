ТСН у соціальних мережах

535
2 хв

Жінка відвідала 90 країн і назвала топ-5 найкрасивіших місць світу (фото)

Блогерка зі США розповіла, які локації справили найбільше враження під час її подорожей по 7 континентах.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Відвідування каньйону Фіш-Рівер у Намібії було незабутнім досвідом. Кейтлін Розаті Фото: Business Insider

Американська тревел-блогерка Кейтлін Розаті відвідала 90 країн та назвала 5 найкрасивіших місць, які її вразили.

Про це йдеться на Business Insider.

Вале-д’Аоста, Італія

У вересні 2024 року мандрівниця відкрила для себе найменший і найменш населений регіон Італії.

Монблан / © Associated Press

Вале-д’Аоста на кордоні зі Швейцарією та Францією вразив її краєвидами Монблану та античними руїнами в столиці Аоста, яку називають «малим Римом Альп».

Нова Зеландія / © Bodo Travel

Ванака, Нова Зеландія

У січні 2019 року Кейтлін вирушила у мандрівку Новою Зеландією на кемпері. Першою зупинкою стала Ванака, де вона гуляла лавандовими полями, куштувала місцевий мед і піднімалася на гору Ройс-Пік із панорамою на місто. Щоранку вона насолоджувалася кавою біля озера Ванака з відомою «самотньою вербою».

Лавандове поле / © unsplash.com

Колонія-дель-Сакраменто, Уругвай

Під час поїздки до Буенос-Айреса в січні 2023 року Кейтлін вирішила з’їздити на день до сусіднього Уругваю. Старовинне місто Колонія-дель-Сакраменто з білими та пастельними будинками і брукованими вулицями стало для неї ідеальним тихим притулком. Його історичний центр внесений до списку ЮНЕСКО.

Уругвай / © infohostels.com

Каньйон Фіш-Рівер, Намібія

У квітні 2024 року мандрівниця відвідала найбільший каньйон Африки й другий за величиною у світі. Величезні барвисті скелі й майже повна відсутність туристів зробили цю подорож незабутньою.

Намібія / © hannaburlaka.com

Острів Чеджу, Південна Корея

Ще у 2019 році Кейтлін побувала на вулканічному острові Чеджу. Тут вона побачила унікальну скелю Оедолґе, водоспади та цвітіння сакури.

Острів Чеджу

«Спостерігати, як хвилі б’ються об величезні скелі, було заворожливо», — згадує вона.

Нагадаємо, сім’я за 24 години продала власний будинок і почала нове життя у мандрах світом. Родина взяло з собою тільки чотири рюкзаки і разом із дітьми вирушила у подорож світом без особливого плану.

535
