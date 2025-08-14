ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
615
Час на прочитання
4 хв

Жінка відвідала понад 90 країн і тільки до однієї хоче повертатися знову й знову

Мандрівниця закохалася в цю країну настільки, що побувала там вже тричі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мандрівниця зі США Джеймі Девіс Сміт

Мандрівниця зі США Джеймі Девіс Сміт / © Jamie Davis Smith

Досвідчена мандрівниця зі США Джеймі Девіс Сміт побувала вже більш ніж у 90 країнах і не збирається зупинятися. Проте серед усіх відвіданих місць є одна країна, яка підкорила серце жінки настільки, що вона прагне повертатися туди знову.

Про це Сміт написала у своєму блозі на Business Insider.

«Зазвичай я подорожую в одне місце один раз і все. Навіщо знову бачити Колізей, якщо я не бачила Великих пірамід чи Антарктиди? І все ж є одна країна, яка постійно тягне мене назад: Ісландія. Я була там уже тричі й точно планую повернутися», — поділилася мандрівниця.

Вона зізналася, що мріяла відвідати Ісландію вже давно, але відкладала цю поїздку, доки подруга не переконала її вирушити.

«Вона спланувала більшу частину нашої поїздки і надихнула мене побачити величні водоспади, гарячі джерела, льодовики і лавові поля цієї країни. Виявилося, що Ісландія розташована менш ніж за п’ять годин польоту від мого будинку на Східному узбережжі. Щойно я приїхала, я одразу відчула, що закохуюся в цю країну», — зазначила Сміт.

«Я була вражена тим, скільки всього цікавого можна було зробити в Рейк’явіку, особливо з огляду на те, що це доволі невелике місто з населенням менше ніж 140 тисяч осіб. Але хоча я із задоволенням залишилася б у Рейк’явіку, я все ж таки зважилася подивитися, що ще може запропонувати Ісландія», — розповіла туристка.

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Під час подорожі вона відвідала Небесну лагуну, скупалася у теплих водах, побачила знаменитий чорний пляж із базальтовими колонами, утвореними вулканічною активністю, піднялася на льодовик, пройшла за стіною водоспаду та перейшла міст, що з’єднує північноамериканську і європейську тектонічні плити.

Окреме місце у враженнях Сміт посіла місцева кухня, особливо тістечка, які «були приголомшливо смачними — кращими за все, що я куштувала у Парижі».

Жінка також відзначила доброзичливість місцевих жителів, які щиро пишаються своєю країною.

«Одного разу, коли ми стояли на даху ресторану, хтось запитав у мене і моєї подруги, чи не туристи ми. Я застигла і задалася питанням, що ж буде далі. Але коли ми кивнули, нас просто провели на вищу частину даху, звідки відкривалися ще приголомшливіші краєвиди», — пригадала вона.

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

В Ісландії Сміт відчула себе, як удома: її захопили пригоди, смачна їжа та щирість людей.

«Спочатку здавалося немислимим, що я коли-небудь повернуся до Ісландії, адже у світі ще так багато того, чого я не бачила. Однак, повернувшись додому у Вашингтон, моя душа жадала повернутися. Я жадала безкрайніх, тихих, відкритих пейзажів, які так різко контрастували з моїм повсякденним життям у великому, галасливому місті. Коли запланована сімейна поїздка несподівано зірвалася, я вирішила звозити дітей до Ісландії, хоча відмого першого візиту минуло лише три місяці», — розповіла мандрівниця.

Того разу вона вирушила в експедиційний круїз на північ країни, де побачила тупиків і китів, перетнула Полярне коло та ходила у походи горами й лавовими полями.

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Вже через п’ять місяців Сміт повернулася втретє, щоб побачити північне сяйво та відчути зимову атмосферу Ісландії.

«Ісландія мала зовсім інший вигляд, вкрита снігом, і мені вдалося ненадовго побачити північне сяйво. Під час цієї поїздки я занурилася в нічне життя Рейк’явіка, відвідавши все: від фешенебельного бару на даху до Lemmy’s, хеві-метал-бару, названого на честь соліста Motörhead. Для мене це стало ще одним доказом того, що в Ісландії завжди можна відкрити щось нове, і я вже планую повернутися туди знову. Наступного разу я хочу побачити виверження вулкана», — поділилася планами туристка.

Нагадаємо, 79-річна мандрівниця Луїза Ю, яка відвідала усі країни світу, назвала три свої улюблені: це Філліппіни, Італія та Тайланд.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie