Жінка відвідала понад 90 країн і тільки до однієї хоче повертатися знову й знову

Мандрівниця зі США Джеймі Девіс Сміт / © Jamie Davis Smith

Досвідчена мандрівниця зі США Джеймі Девіс Сміт побувала вже більш ніж у 90 країнах і не збирається зупинятися. Проте серед усіх відвіданих місць є одна країна, яка підкорила серце жінки настільки, що вона прагне повертатися туди знову.

Про це Сміт написала у своєму блозі на Business Insider.

«Зазвичай я подорожую в одне місце один раз і все. Навіщо знову бачити Колізей, якщо я не бачила Великих пірамід чи Антарктиди? І все ж є одна країна, яка постійно тягне мене назад: Ісландія. Я була там уже тричі й точно планую повернутися», — поділилася мандрівниця.

Вона зізналася, що мріяла відвідати Ісландію вже давно, але відкладала цю поїздку, доки подруга не переконала її вирушити.

«Вона спланувала більшу частину нашої поїздки і надихнула мене побачити величні водоспади, гарячі джерела, льодовики і лавові поля цієї країни. Виявилося, що Ісландія розташована менш ніж за п’ять годин польоту від мого будинку на Східному узбережжі. Щойно я приїхала, я одразу відчула, що закохуюся в цю країну», — зазначила Сміт.

«Я була вражена тим, скільки всього цікавого можна було зробити в Рейк’явіку, особливо з огляду на те, що це доволі невелике місто з населенням менше ніж 140 тисяч осіб. Але хоча я із задоволенням залишилася б у Рейк’явіку, я все ж таки зважилася подивитися, що ще може запропонувати Ісландія», — розповіла туристка.

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Під час подорожі вона відвідала Небесну лагуну, скупалася у теплих водах, побачила знаменитий чорний пляж із базальтовими колонами, утвореними вулканічною активністю, піднялася на льодовик, пройшла за стіною водоспаду та перейшла міст, що з’єднує північноамериканську і європейську тектонічні плити.

Окреме місце у враженнях Сміт посіла місцева кухня, особливо тістечка, які «були приголомшливо смачними — кращими за все, що я куштувала у Парижі».

Жінка також відзначила доброзичливість місцевих жителів, які щиро пишаються своєю країною.

«Одного разу, коли ми стояли на даху ресторану, хтось запитав у мене і моєї подруги, чи не туристи ми. Я застигла і задалася питанням, що ж буде далі. Але коли ми кивнули, нас просто провели на вищу частину даху, звідки відкривалися ще приголомшливіші краєвиди», — пригадала вона.

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

В Ісландії Сміт відчула себе, як удома: її захопили пригоди, смачна їжа та щирість людей.

«Спочатку здавалося немислимим, що я коли-небудь повернуся до Ісландії, адже у світі ще так багато того, чого я не бачила. Однак, повернувшись додому у Вашингтон, моя душа жадала повернутися. Я жадала безкрайніх, тихих, відкритих пейзажів, які так різко контрастували з моїм повсякденним життям у великому, галасливому місті. Коли запланована сімейна поїздка несподівано зірвалася, я вирішила звозити дітей до Ісландії, хоча відмого першого візиту минуло лише три місяці», — розповіла мандрівниця.

Того разу вона вирушила в експедиційний круїз на північ країни, де побачила тупиків і китів, перетнула Полярне коло та ходила у походи горами й лавовими полями.

Джеймі Девіс Сміт в Ісландії / © Jamie Davis Smith

Вже через п’ять місяців Сміт повернулася втретє, щоб побачити північне сяйво та відчути зимову атмосферу Ісландії.

«Ісландія мала зовсім інший вигляд, вкрита снігом, і мені вдалося ненадовго побачити північне сяйво. Під час цієї поїздки я занурилася в нічне життя Рейк’явіка, відвідавши все: від фешенебельного бару на даху до Lemmy’s, хеві-метал-бару, названого на честь соліста Motörhead. Для мене це стало ще одним доказом того, що в Ісландії завжди можна відкрити щось нове, і я вже планую повернутися туди знову. Наступного разу я хочу побачити виверження вулкана», — поділилася планами туристка.

Нагадаємо, 79-річна мандрівниця Луїза Ю, яка відвідала усі країни світу, назвала три свої улюблені: це Філліппіни, Італія та Тайланд.