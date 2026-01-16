Жінка вночі виявила у своєму ліжку гігантську змію: чоловіка шокувала її реакція

Килимовий пітон заліз у спальню через вікно. Фото: Рейчел Блур

В австралійському Бризбені цього понеділка, 12 січня, стався жахливий та водночас курйозний інцидент. Місцева мешканка Рейчел Блур прокинулася від того, що на її грудях лежить щось важке. Напівсонна жінка вирішила, що це її собака, і простягнула руку, щоб погладити улюбленця, але натомість відчула під пальцями «щось гладке, що ковзало».

Про це пише BBC.

«На тобі пітон»

Рейчел інстинктивно сховалася під ковдру, натягнувши її до шиї, і розбудила чоловіка. Він увімкнув світло і підтвердив найгірші побоювання — у подружньому ліжку спокійно відпочивала гігантська змія.

«Він каже: „О, крихітко. Не рухайся. На тобі десь 2,5-метровий пітон“», — розповіла Блур.

Першими словами жінки була лайка, а потім вона наказала чоловікові вивести собак зі спальні.

«Я подумала: якщо мій далматинець зрозуміє, що тут змія… це буде кривава бійня», — пояснила вона.

Втеча і «депортація» змії

Поки наляканий чоловік виводив собак з кімнати (і, за словами Рейчел, волів би залишитися з ними за дверима), жінка почала обережно вислизати з-під ковдри. Змією виявився килимовий пітон — неотруйний вид, поширений в Австралії. Він був настільки довгим, що, його тіло звернулося кількома кільцями на ліжку, а хвіст все ще звисав з віконних жалюзі, крізь які він і потрапив до спальні.

Хвіст змії звисав у вікно. Фото: Рейчел Блур

Вислизнувши з ліжка, Рейчел спокійно виштовхнула змію назад у вікно.

«Я схопила його, і навіть тоді він не виглядав надто наляканим. Він просто трохи ворушився в моїй руці», — згадує австралійка.

Жаби страшніші за змій

Рейчел пояснила свій спокій тим, що виросла у сільській місцевості і раніше стикалася зі зміями.

«Я думаю, якщо ти спокійний — вони теж спокійні», — каже вона.

Проте Рейчел зізналася, що є істота, яка могла б викликати у неї істерику — це очеретяна жаба, яка є отруйним шкідником.

«Я їх просто не переношу, мене від них буквально нудить. Тож якби це була очеретяна жаба, я б страшенно злякалася», — додала жінка.

Втдання зазначає, що в результаті цієї нічної пригоди ні люди, ні тварини не постраждали.

Нагадаємо, на київській Оболоні вовк, якого жінка тримала у квартирі, покусав господарку. Поліція виявила в оселі ще й мертву лисицю.