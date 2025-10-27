Жінка впала на тротуарі та отримала $7,5 млн

Тротуар / © Фото з відкритих джерел

У Каліфорнії, США, жінка виграла справу проти міста після того, як серйозно травмувалася на нерівному тротуарі.

Мешканка Лос-Анджелеса Джастін Гуррола, вчителька спеціальної освіти, отримала 7,5 мільйона доларів компенсації через сім років після падіння під час прогулянки в місті Віттьєр, округ Лос-Анджелес. Інцидент стався у лютому 2018 року — жінка спіткнулася на пошкодженій ділянці тротуару та впала вперед, повідомляє People із посиланням на юридичну скаргу, подану до Вищого суду Каліфорнії.

За словами адвоката Ніка Роулі, під час падіння Гуррола зламала зап’ястя, лікоть і ніс, а також дістала пошкодження колін, шиї, спини та легку черепно-мозкову травму. Через травми жінка пережила артроскопічні операції на обох колінах і відтоді живе з хронічним болем.

Судовий процес проти міста Віттьєр тривав п’ять тижнів і завершився 14 жовтня, пише Whittier Daily News. Присяжні одноголосно поклали 100% відповідальності на міську владу. За словами Роулі, це найбільша в історії Каліфорнії компенсація, пов’язана з дефектами тротуарів.

«Ми врегулювали питання відшкодування збитків на суму 7,5 мільйона доларів, що є найбільшою в історії штату Каліфорнія судовою компенсацією за дефекти тротуарів», — сказав адвокат в інтерв’ю People.

Роулі також наголосив, що влада роками ігнорувала скарги на стан тротуарів, які руйнувалися через коріння дерев.

«Громадська безпека — це не лише поліція чи пожежники. Це також належне утримання вулиць і тротуарів. Чекати, поки люди дістануть серйозні травми, — неправильно», — додав він у коментарі NBC 4.

Гуррола підкреслила, що подавала позов не заради грошей, а щоб запобігти майбутнім нещасним випадкам: «Віттьє відомий своїми прекрасними деревами. Але, на жаль, іноді це може бути небезпечно. Те, що я любила робити, я більше не можу. Це мене дуже засмутило. Я думаю, що найважливіше — тепер інші люди не постраждають від цього».

