У Китаї жінка дивом врятувалася після того, як випадково впала в покинутий колодязь, де відчайдушно трималася за край протягом 54 годин, борючись з виснаженням, невпинними комарами і навіть укусами водяних змій.

Про це повідомляє SCMP.

13 вересня 48-річна жінка на прізвище Цинь вийшла на неспішну прогулянку в лісі міста Цюаньчжоу, провінція Фуцзянь, і несподівано впала в глибокий колодязь.

Її сім’я швидко помітила її зникнення, і після початкових пошуків, які не дали жодних результатів, вони заявили про її зникнення 14 вересня.

Рятувальні роботи розпочалися 15 вересня. Того ранку її син, вичерпавши всі інші можливості, звернувся по допомогу до аварійно-рятувального центру.

Спеціальна команда з 10 рятувальників, оснащена тепловізійним дроном, розпочала ретельну пошукову операцію.

За словами капітана команди Ду Сяохана, вони раптово почули слабкий крик про допомогу близько 13:45. Пішовши на звук, команда незабаром виявила глибокий колодязь, оповитий бур’янами.

Рятувальники швидко розчистили від рослинності гирло колодязя і нарешті помітили Цинь, яка була занурена у воду, а її бліді пальці з величезною рішучістю хапалися за слизькі тріщини стіни колодязя.

Цинь / © Weibo

Пізніше Цинь розповіла, що після випадкового падіння в колодязь їй пощастило, що вона вміла плавати, і їй вдалося втриматися на плаву, тримаючись за камінь, вмурований у стіну.

Однак через унікальну структуру колодязя — вузького вгорі і розширеного внизу — їй не вистачило сил, щоб піднятися стіною.

Заспокоївшись, вона вхопилася за камінь однією рукою, а іншою викопала ще три камені, які слугували імпровізованими опорами для підтримки.

Вчепившись обома руками в стіну, вона витримала цю небезпечну позицію понад два дні.

«Було багато моментів, коли я повністю впадала у відчай. Дно колодязя було непроглядно темним, кишіло комарами, а поруч навіть плавало декілька водяних змій. Я була вся у комариних укусах, а одного разу мене навіть вкусила за руку водяна змія. На щастя, вона не була отруйною і не завдала серйозної шкоди», — згадує Цинь.

«Незліченну кількість разів я хотіла здатися. Але потім я думала про свою 70-річну матір, 80-річного батька і доньку, яка щойно вступила до коледжу. Якби я залишила їх, що б вони робили?», — сказала вона, розмірковуючи над думками, які дали їй сили витримати 54 виснажливі години, поки не прибув порятунок.

Одразу після порятунку Цинь доправили до міської лікарні Цзіньцзян, а згодом перевели до Першої лікарні Цюаньчжоу для подальшого лікування.

Порятунок Цинь / © Weibo

Медики діагностували у неї два переломи ребер і незначний колапс легені. Її руки дістали серйозні травми та виразки від того, що вона чіплялася за стіну колодязя.

Наразі її стан стабільний, очікується, що вона повністю одужає після декількох днів спостереження.

Нагадаємо, що робити, якщо вас вкусила змія. Укус змії — це серйозна ситуація, яка потребує негайної реакції.