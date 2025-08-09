Жінка втекла з вечірки через жорстокий жарт чоловіка: що він сказав

Чоловік жорстоко пожартував над безпліддям своєї дружини

Жінка розповіла, що була спустошена після того, як її чоловік пожартував про її безпліддя на вечірці в колі друзів. Образа була особливо болісною, оскільки пара вже п’ять років намагається завести дитину.

Про це пише Mirror.

Образливий жарт на вечірці

Історія була опублікована в мережі Reddit 29-річною жінкою. Вона розповіла, що на минулих вихідних організувала невелику святкову вечерю на честь дня народження свого 34-річного чоловіка. Все йшло добре, поки хтось із друзів не запитав, коли вони планують завести сім’ю.

«Перш ніж я встигла відповісти, мій чоловік засміявся і сказав: „Ну, якщо її яєчники колись прокинуться, можливо, наступного року“», — згадала вона.

Усі присутні засміялися, крім жінки. Вона була приголомшена, а потім перепросила та вийшла до вбиральні. Звідти вона зателефонувала своїй сестрі, щоб та її забрала. Коли чоловік повернувся додому, він був розлючений тим, що вона «зіпсувала його день народження» і «зганьбила його перед друзями». Він заявив, що їй «треба навчитися сприймати жарти» і «перестати все сприймати на свій рахунок».

Реакція чоловіка та соцмереж

Жінка зізналася, що жарт «зачепив її за живе», оскільки чоловік чудово знає, наскільки складний для неї шлях до зачаття. Користувачі Reddit миттєво стали на її бік.

«Як жарт про твої яєчники та твоє безпліддя може бути не про тебе? Замість того щоб просити вибачення, замість того, щоб визнати, що він зробив тобі боляче, він вирішив звинуватити тебе?» — написав один із коментаторів.

Інший користувач підкреслив, що такий жарт — «це жахливо нечутливе зауваження, яке він зробив перед публікою на шкоду людині, яку він нібито кохає». Він порадив жінці серйозно подумати, чи варто їй взагалі народжувати дітей від чоловіка, який її не поважає.

