- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 400
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінка втратила чоловіка і виграла майже 59 мільярдів гривень: вона шокувала історією, як їй допоміг покійний
Жінка виграла в лотерею, використавши цифри свого покійного чоловіка. Вона переконана, що це коханий допоміг їй розбагатіти.
80-річна жінка з Великої Британії продовжувала грати в лотерею, використовуючи номери покійного чоловіка, щоб зберегти пам’ять про нього, виграла 1 мільйон фунтів стерлінгів (майже 59 мільярдів гривень) через рік після його смерті.
Про це пише mirror.co.uk.
80-річна пенсіонерка, колишня офіс-менеджерка Роуз Тресадерн разом зі своїм 52-річним сином Баррі та 57-річною дочкою Джулі виграла джекпот, який змінив їхнє життя, завдяки номерам, обраним багато років тому її чоловіком Дереком. Сімейний синдикат вгадав п’ять основних номерів та бонусний номер у розіграші лотереї «Лотто» 18 квітня, отримавши приз у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів.
Колишній бізнес-аналітик Дерек Тресадерн помер минулого року у віці 83 років після нетривалої хвороби, незадовго після того, як подружжя відсвяткувало діамантове весілля. Однак Роуз, яка мешкає неподалік від Саутенда в графстві Ессекс, зазначила, що родина ніколи не думала припиняти грати в лотерею за номерами, які він вибрав.
«Ми продовжували грати в лотерею з цими номерами, бо вони нагадували нам про Дерека. Навіть на думку не спадало, що ми виграємо 1 мільйон фунтів. Я навіть не знаю, що ці цифри означали для Дерека, але, що б вони не символізували, для нас вони виявилися дуже щасливими. Чесно кажучи, здається, ніби він і досі піклується про нас. Я знаю, що він був би у захваті», — сказала жінка.
Щасливі числа в розіграші 18 квітня були 1, 4, 12, 15 та 39, а також бонусна кулька 48. Роуз була вдома сама, коли дізналася про виграш, і одразу ж зателефонувала синові. Тепер вона планує переїхати до розкішного будинку для літніх людей разом із своєю собакою Амірою.
Вона також планує купити нову обручку на згадку про чоловіка Дерека.