Жінка втратила зір після візиту до бару: що трапилось

Радхарані Домінгос прокинулася незрячою після отруєння у барі / © NewsX

Реклама

У Бразилії 43-річна дизайнерка інтер’єрів Радхарані Домінгос повністю втратила зір після того, як випила коктейль у барі, де святкувала день народження подруги. Уже 18 днів жінка залишається повністю незрячою через отруєння метанолом.

Про це пише LadBible.

Домінгос потрапила до лікарні після того, як випила коктейль із кашаси, цукру, лайма та льоду в одному з бразильських барів. Заклад Ministrão, де вона провела вечір 19 вересня, згодом закрили. Уже наступного дня після святкування жінка відчула різке погіршення самопочуття та почала втрачати зір.

Реклама

Радхарані спочатку доправили до відділення невідкладної допомоги, а потім перевели до реанімації. Її сестра, Лаліта Домінгос, розповіла, що лікарі спершу підозрювали інсульт, однак лише через 10 днів у крові постраждалої виявили метанол.

За даними The Mirror, у Бразилії вже зареєстровано 225 підтверджених випадків отруєння метанолом, більшість — у Сан-Паулу. Радхарані стала однією з перших постраждалих, яка відкрито розповіла про свій досвід.

«На мить мені здалося, що я побачу стіни навколо, але я просто блукаю навпомацки. Зараз я намагаюся зрозуміти, чому вони підробляють алкоголь. Вони отруїли мене і продовжують отруювати інших людей. Це жахливо — ти замовляєш кайпіринью, а отримуєш метанол», — розповіла жінка.

Розповідаючи про своє життя після виписки, вона зізналася:

Реклама

«З одного боку — полегшення, що вийшла після 15 днів у лікарні, а з іншого — паніка. Я завжди була активною вдома, активною у житті, а тепер повністю залежу від інших. Це неможливо описати».

Міністр охорони здоров’я Бразилії Александре Паділья назвав ситуацію «аномальною і безпрецедентною в історії країни щодо отруєнь метанолом» та закликав громадян бути обережними.

«Я рекомендую уникати дистильованих напоїв, особливо безбарвних, якщо ви не впевнені в їхньому походженні. Це не товари першої необхідності», — заявив він.

Як метанол впливає на організм?

Доктор Крістофер Морріс із Ньюкаслського університету пояснив вплив метанолу на організм.

Реклама

«Форміат — основна токсична сполука, що утворюється в організмі, — діє подібно до ціаніду, блокуючи вироблення енергії в клітинах. Мозок особливо вразливий до цього процесу. Це призводить до пошкодження певних ділянок мозку. Очі також зазнають прямого впливу, що часто спричиняє сліпоту в людей, які зазнали значного впливу метанолу», — розповів доктор.

Як уникнути отруєння метанолом?

Доктор Кнут Ерік Ховда з організації Médecins Sans Frontières (MSF) зазначив, що шанси на виживання після отруєння метанолом значно вищі, якщо людина швидко потрапить до лікарні, де є необхідне лікування.

«Навіть невелика кількість метанолу може бути смертельною, але можна вижити, якщо вчасно звернутися по допомогу. Найважливіший антидот — це звичайний алкоголь», — сказав Ховда.

Фахівець також пояснив, що метанол додають до спиртного «з метою отримання прибутку, оскільки він дешевший і легко доступний».

Реклама

До слова, 18-річна британка Лілі Кінг з важкою харчовою алергією померла в Марокко після святкової вечері. Мати дівчини тричі попереджала офіціанта про алергію доньки. Лілі вирішила скуштувати шматочок моркви з соусом, який не замовляла, після чого негайно відчула свербіж, а через чотири дні померла в лікарні.