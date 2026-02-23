Жінка вигадала, як у супермаркеті “безкоштовно” отримати продуктів на 63 тисяч гривень

У Польщі судитимуть жінку за обман у супермаркеті / © pixabay.com

Реклама

У Польщі викрили жінку, яка обманула супермаркет на 5200 злотих (майже 63 тисячі гривень). За це їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Поліцейські у Польщі висунули звинувачення мешканці Сремського повіту, яка протягом кількох місяців використовувала прогалини в системі самообслуговування в одному з супермаркетів. Як встановили слідчі, з 22 травня по 26 вересня 2025 року жінка вчинила такі дії загалом 59 разів.

Реклама

Жінка постійно користувалась однією схемою. Клієнтка підходила до каси з повним кошиком, проте вона маніпулювала вагою продуктів і вводила спеціальний сервісний код, який нівелював вагу товарів. В результаті система нараховувала плату лише за найдешевші товари, незважаючи на те, що кошик був заповнений вщерть. Замість чеку на кілька десятків або кілька сотень злотих, термінал генерував символічні суми.

За даними поліції, загальні збитки магазину склали майже 5200 злотих, що означає, що в середньому під час одних покупок вартість неоплаченого товару досягала близько 88 злотих. Правоохоронці підкреслюють, що жінка, ймовірно, розраховувала на анонімність серед клієнтів. Однак вона не врахувала роботу систем відеоспостереження та аналізу транзакцій, які реєструють хід покупок. Зібрані докази дозволили пред'явити їй звинувачення за статтею 286 Кримінального кодексу. За шахрайство загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який вигадав спосіб, як обважити супермаркет.