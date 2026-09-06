Жінка виграла £115 млн у лотереї, але половини статку у неї вже немає: що сталося

Жінка витратила половину виграних коштів / © Pixabay

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Переможниця National Lottery Френсіс Конноллі, яка разом із чоловіком Падді 2019 року зірвала грандіозний джекпот EuroMillions, переконана: бажання допомагати іншим закладене в самій природі людини. Відразу після виграшу подружжя заснувало фонд PFC Trust, який підтримує соціальні та благодійні ініціативи на північному сході Англії.

Її історією ділиться Mirror.

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Британка, яка виграла 115 мільйонів фунтів у лотереї, віддала половину статків на доброчинність

Вихована в Північній Ірландії, колишня соціальна працівниця та вчителька займалася волонтерством із самого дитинства — задовго до того, як стала мільйонеркою. На власну філантропію її багато в чому надихнула співачка Доллі Партон, яку дуже любив її батько.

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Партон, яка пішла з життя минулого місяця у віці 80 років, за оцінками експертів, могла б бути мільярдеркою, якби не віддавала величезну частину своїх статків на допомогу дітям.

За підрахунками родини Конноллі, вони вже роздали половину виграних коштів.

«Достатньо — це різний рівень для кожного. Можливо, якби ми були молодшими, я б зберегла більше, можливо, ви б трохи більше нервували щодо того, скільки ви можете віддати, але якщо я не маю наміру жити вічно — мені було 50 з гаком, коли я виграла — тож навіть будучи щедрою, я була далеко за половиною шляху. Тож, поки діти влаштовані і у них достатньо, щоб жити комфортним, гарним життям, я не бачу в цьому сенсу», — каже жінка.

Сьогодні Падді й далі керує бізнесом у сфері пластмаси. Подружжя мешкає у просторому будинку в Тіссайді та полюбляє гарний відпочинок, однак грошима не розкидаються — досі можуть придбати вживаний годинник Cartier чи автомобіль Aston Martin із пробігом.

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«У нас чудове життя. Я завжди кажу людям, що у нас те саме життя, просто ми живемо його повноцінніше. Знаєте, ми не особливо змінилися, якщо поговорити з моїми друзями».

До 60-річчя Френсіс семеро атлетів, яких свого часу підтримав фонд, вирішили влаштувати благодійну акцію «60 for 60 Challenge». На них чекає серія виснажливих випробувань — забіги, запливи та велозаїзди загальною протяжністю 60 миль.

Старт події дадуть під час родинного свята на велодромi в Мідлсбро цієї неділі, а фінальним етапом стане участь команди в півмарафоні Great North Run. Френсіс зізнається, що цей жест став для неї найкращим подарунком.

«Мені важко пояснити людям, що, попри те, що я мільйонерка, я не можу вилікувати бідність, і я точно не можу зробити все, що потрібно, сама», — ділиться жінка.

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Завдяки діяльності фонду, який родина відкрила на виграні кошти, вдалося придбати спеціальні каравани для відпочинку, запустити проєкти проти самотності та для цифровізації літніх людей, організувати доставлення продуктів для людей у складних ситуаціях і закупити дефібрилятори для місцевих спортивних секцій.

Лотерея: останні новини

Нагадаємо, жителька Рівненщини виграла 300 тисяч гривень у лотереї, купивши білет усього за 35 гривень під час спонтанного візиту до супермаркету. За словами переможниці, вона вже давно бере участь у розіграшах, і це не перший її великий виграш у житті, хоча деталей попередніх успіхів вона вже не пам’ятає.

Попри значну суму, жінка вирішила тримати свій успіх у таємниці й відмовилася розповідати про гроші та плани на їх використання навіть найближчим родичам, керуючись життєвим принципом: «Тихіше їдеш — далі будеш».

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