Жінка виграла у лотерею $150 тис.: її вчинок шокував організаторів

Американка Керрі Едвардс, яка виграла в лотерею 150 тис. дол. / © Virginia Lottery

У США жителька штату Вірджинія Керрі Едвардс стала переможницею лотереї Powerball, вигравши 150 тис. дол. Але замість того, щоб витратити кошти на себе, жінка скерувала весь виграш на благодійність, чим здивувала організаторів.

Про це повідомили у Virginia Lottery.

За інформацією організаторів Virginia Lottery, під час розіграшу 8 вересня Едвардс зуміла вгадати чотири з п’яти основних чисел і додатковий номер Powerball. Така комбінація зазвичай приносить 50 тис. дол., однак завдяки додатковому долару, витраченому на помножувач, призова сума збільшилася утричі.

16 вересня жінка отримала виграш і одразу оголосила, що розділить його між трьома організаціями — по 50 тис. дол. кожній. Свій вибір вона пояснила під час заходу лотереї у Вірджинії.

Отримувачами пожертв стали:

Асоціація лобно-скроневої дегенерації (AFTD) — підтримує людей із фронтотемпоральною дегенерацією та їхні родини. Чоловік Керрі, Стів Едвардс, торік помер від цієї хвороби.

Shalom Farms — ініціатива з Річмонда, яка займається фермерством і продовольчою справедливістю. Тут Едвардс є волонтеркою.

Товариство допомоги ВМС та морській піхоті США — благодійна організація, яка підтримує військових та їхні сім’ї. Сама переможниця служила у ВМС.

«Ці три організації уособлюють зцілення, служіння і громаду. Shalom Farms зцілюють за допомогою їжі та ґрунту, AFTD несе надію через дослідження, а Товариство допомоги військовослужбовцям ВМС та морської піхоти продовжує традицію підтримки військових сімей у скрутні часи», — підкреслила Керрі Едвардс.

Жінка також зізналася, що хотіла б стати прикладом для інших.

«Коли доходить до справи, ми всі несемо відповідальність за допомогу одне одному в цьому житті, допомогу громаді та допомогу тим, хто не має того, що маємо ми, — це те, на чому вони зосереджені. Я хочу, щоб це був приклад того, як інші люди, коли вони благословенні, можуть благословляти інших людей. Вдячна, що ми можемо повернути це громаді», — розповіла Керрі.

До слова, Ліам Картер із Шотландії знайшов у речах покійної матері лотерейний білет, який виявився виграшним і приніс чоловікові 18 043 фунти стерлінгів. На прикріпленій до квитка записці було написано: «Розіграш у суботу — не забудь!». Ліам вважає виграш останнім подарунком матері.