ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
2 хв

Жінка виявила моторошну таємницю за дверима шафи в дитячій кімнаті

Це схоже на фільм жахів, але це реальність Нью-Йорка. Жінка виявила, що її квартира фізично з’єднана з метрополітеном, що пояснило багаторічне і безуспішне нашестя щурів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Щур

Щур / © unsplash.com

Шокуюча знахідка у Брукліні, що в Нью-Йорку, сколихнула місцевих мешканців. Американка роками вела безнадійну війну з нашестям щурів і мишей у своїй квартирі, аж поки не дізналася про моторошну правду, що ховалася за шафою у дитячій кімнаті.

Про це пише Newsweek.

36-річна Сіара, яка мешкає у своїй квартирі з 2018 року, розповіла, що майже одразу зіткнулася з проблемою гризунів. Проте справжня причина стала відома лише зараз, коли до неї прийшли ремонтники. Вони мали залатати діру в стіні, але те, що вони там побачили, вразило всіх.

«Я дізналася про залізничну станцію, коли ремонтники прийшли залатати діру в шафі в дитячій кімнаті. Я була в шоці, що залізнична станція виявилася з’єднана з дитячою кімнатою», — розповіла жінка.

Приголомшена жінка зняла знахідку на відео та виклала в Instagram. Ролик миттєво став вірусним, набравши понад 1,7 мільйона переглядів. На кадрах видно величезну зяючу діру за дитячою шафою, яка веде просто до тунелів метрополітену — справжнього розплідника щурів.

Діра в квартирі, що веде прямо до станції метро / © Newsweek

Діра в квартирі, що веде прямо до станції метро / © Newsweek

«Щуряча чума» Нью-Йорка

Проблема гризунів для Нью-Йорка — не нова. За даними експертів, у місті мешкає близько 3 мільйонів щурів, і їхня популяція стрімко зростає. Саме Бруклін є одним із лідерів цього антирейтингу — тут кількість щурів зросла на 56%. Ситуація настільки критична, що мер міста Ерік Адамс призначив спеціальну людину на посаду «щурячого царя» з бюджетом у 3,5 мільйона доларів на боротьбу з гризунами, яких він назвав «ворогом суспільства номер один».

Нагадаємо, чоловік встановив у своєму сараї камеру, щоб з’ясувати, хто таємно наводить там лад. Він виявив, що крихітна миша щоночі старанно прибирала його робочий стіл, збираючи різноманітні предмети, як-от викрутки, прищіпки та гайки, і складаючи їх у коробку. Чоловік пожартував, що тепер може не перейматися прибиранням, адже знає, що миша про все подбає.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie