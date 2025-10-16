Жінка виявила моторошну таємницю за дверима шафи в дитячій кімнаті

Щур / © unsplash.com

Шокуюча знахідка у Брукліні, що в Нью-Йорку, сколихнула місцевих мешканців. Американка роками вела безнадійну війну з нашестям щурів і мишей у своїй квартирі, аж поки не дізналася про моторошну правду, що ховалася за шафою у дитячій кімнаті.

Про це пише Newsweek.

36-річна Сіара, яка мешкає у своїй квартирі з 2018 року, розповіла, що майже одразу зіткнулася з проблемою гризунів. Проте справжня причина стала відома лише зараз, коли до неї прийшли ремонтники. Вони мали залатати діру в стіні, але те, що вони там побачили, вразило всіх.

«Я дізналася про залізничну станцію, коли ремонтники прийшли залатати діру в шафі в дитячій кімнаті. Я була в шоці, що залізнична станція виявилася з’єднана з дитячою кімнатою», — розповіла жінка.

Приголомшена жінка зняла знахідку на відео та виклала в Instagram. Ролик миттєво став вірусним, набравши понад 1,7 мільйона переглядів. На кадрах видно величезну зяючу діру за дитячою шафою, яка веде просто до тунелів метрополітену — справжнього розплідника щурів.

Діра в квартирі, що веде прямо до станції метро / © Newsweek

«Щуряча чума» Нью-Йорка

Проблема гризунів для Нью-Йорка — не нова. За даними експертів, у місті мешкає близько 3 мільйонів щурів, і їхня популяція стрімко зростає. Саме Бруклін є одним із лідерів цього антирейтингу — тут кількість щурів зросла на 56%. Ситуація настільки критична, що мер міста Ерік Адамс призначив спеціальну людину на посаду «щурячого царя» з бюджетом у 3,5 мільйона доларів на боротьбу з гризунами, яких він назвав «ворогом суспільства номер один».

