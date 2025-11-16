Жінка виявила на своєму горищі любовні листи часів Першої світової війни

100-річні листи зберегли любовну переписку / © Pixabay

Жителька міста Дарем, США, Лаура Тонкін випадково виявила на своєму горищі любовне листування 100-річної давнини.

Про це пише WRAL.

Тонкіна розповіла, що любить колекціонувати старі речі, але до ремонту горища навіть не замислювалася, які артефакти ховаються там. Робітники виявили на її горищі старі, подекуди порвані листи, написані Джоном Б. Вуслі.

Згодом Лаурі зрозуміла, що перед нею — любовне листування часів Першої світової війни.

З’ясувалося, що Джон воював у Франції та листувався з коханою на ім’я Ома. Тоді йому було близько 20 років. Він розповідав Омі про тяжкості солдатського життя і скаржився на військову цензуру. Однак у більшості листів Джон все ж таки освідчувався дівчині в коханні.

Після виявлення листів Лаура знайшла могилу Джона. Поруч із ним було поховано Ому. Вона стала його дружиною.

Лаура припустила, що попередній власник будинку міг дружити з Джоном. Вона вирішила зберігати листи, доки їх не забере якесь історичне суспільство чи родич пари.

