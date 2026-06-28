Жінка викурює до 40 сигарет на день і святкує 100 років: у чому її секрет

Маргарет Хем / © New York Post

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Британка Маргарет Хем, якій у суботу, 27 червня, виповнюється 100 років, назвала несподіваний “секрет” свого довголіття — мармелад, міцний чай і сигарети.

Про це повідомляє New York Post.

Попри поважний вік, Маргарет досі живе самостійно та пересувається по дому. Її 47-річна онука Рейчел Метьюз розповіла, що бабуся ніколи не відмовлялася від своїх звичок, попри попередження про шкоду для здоров’я.

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За словами Рейчел, Маргарет щодня викурює від 20 до 40 сигарет і “ніколи не зупинялася”.

“Вона завжди курила і не збирається припиняти найближчим часом”, — сказала онука.

Також Маргарет любить міцний йоркширський чай із молоком. Причому, за словами родини, це має бути не знежирене молоко, а справжнє жирне молоко з Джерсі.

Онука додає, що бабуся також любить масло й мармелад. Масло, за її словами, Маргарет намазує дуже щедро.

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“У неї є масло і мармелад, причому масло має бути товщиною приблизно в дюйм”, — розповіла Рейчел.

Вона зазначила, що бабуся майже не вживала алкоголь, але курила все життя. Рейчел називає це іронічним, адже її мати померла у 52 роки після спроб перейти до здоровішого способу життя, тоді як Маргарет вирішила “просто продовжувати”.

До 100-річчя бабусі Рейчел хоче, щоб якомога більше людей надіслали їй вітальні листівки. Вона каже, що родичів у них залишилося небагато, тому хоче зробити день народження Маргарет особливим.

Рейчел щодня навідує бабусю, а щонеділі вони разом вечеряють у неї вдома. Маргарет також дуже любить проводити час зі своєю 23-річною правнучкою Меган.

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Маргарет народилася у 1926 році в Бристолі й пережила Другу світову війну. За словами онуки, вона добре пам’ятає воєнні роки, зокрема бомбардування та бомбосховище біля дому.

Коли Маргарет було близько 18 років, вона вступила до Жіночих допоміжних військово-повітряних сил, створених 1939 року. Там вона прослужила два роки, а згодом переїхала до Кілберна, де зустріла майбутнього чоловіка.

Раніше повідомлялось, що у Румунії пішов із життя найстаріший чоловік Європи та ветеран Другої світової війни Іліє Чокан. Особливо трагічно те, що серце довгожителя зупинилося всього за день до його 113-го дня народження. Перед смертю чоловік встиг поділитися секретом свого довголіття.

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