Жінка випадково дізналася про невірність чоловіка: як радіоняня розкрила зраду

Радіоняня у дитячій кімнаті / © Freepik

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Жінка випадково підслухала розмову свого чоловіка через дитячу радіоняню і дізналася про його зраду.

Своєю історією вона поділилася на Reddit, передає Mirror.

Мама 15-місячного сина часто залишає дитину у своєї матері, коли чоловік затримується на роботі. Цього разу вона випадково забула вимкнути одну з радіонянь, і саме це допомогло їй почути телефонну розмову чоловіка з іншою жінкою.

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Вона почула такі слова: «Я кохаю тебе, крихітко», на що незнайомка відповіла тим самим. Жінка одразу зрозуміла, що їхній роман триває вже декілька місяців.

Коли його викрили, чоловік визнав свою провину, але заявив, що вже розірвав стосунки з коханкою. Однак дружина йому не повірила, адже зрада відбувалася в їхньому домі та навіть у подружньому ліжку.

«Я запитала, чи він хоче врятувати шлюб, а він відповів: „Я тут сам, вірний тобі, чому ти не можеш змиритися з цим?“ — написала вона.

Жінка продовжувала стежити за чоловіком і помітила, що він продовжує контактувати з коханкою. Вона вирішила не чекати і з’їхала разом із дитиною.

«Мене нудить від того, що я їду туди і роблю вигляд, що все гаразд, поки шукаю адвоката», — поділилася вона.

Користувачі Reddit підтримали жінку та порадили діяти рішуче:

Запросити до дому свою маму — щоб чоловіку стало некомфортно

Захистити дитину — уникати контакту з батьком, поки ситуація не вирішиться

Діяти стратегічно — не влаштовувати скандал, а підготувати документи для розлучення.

«Вимкніть режим дружини і зробіть усе можливе для майбутнього своєї дитини», — написала одна з користувачок.

Нагадаємо, мама була нажахана, почувши, як незнайомка розмовляє з її сином через подаровану радіоняню. Жінка мала доступ до пристрою протягом декількох днів.