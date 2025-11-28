- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 905
- Час на прочитання
- 1 хв
Жінка випадково відправила свою кішку поштою: чим все закінчилось
У Баварії жінка ненароком відправила свою кішку в посилці: тварина заснула в коробці, яку запечатали й передали в поштовий автомат.
У Нерзингені, неподалік Ульма, сталася кумедна, але небезпечна пригода. Жителька Баварії випадково відправила свою кішку разом із посилкою: тварина тихо залізла до коробки, зручно вмостилася всередині та заснула. Господиня нічого не помітила, запечатала відправлення й залишила його в поштовому автоматі.
Про це пише Bild.
Коробка потрапила до місцевої пекарні, яка співпрацює з кур’єрською службою. Саме там співробітниця почула слабке нявкання з герметично закритої посилки. Вона одразу впізнала адресу відправника і повідомила власницю тварини. Через те, що поштові відправлення охороняє закон про таємницю кореспонденції, довелося викликати поліцію.
Правоохоронці відкрили коробку та виявили всередині налякану, але неушкоджену кішку. Господиня відразу приїхала й забрала улюбленицю. Завдяки уважності працівниці пекарні історія завершилася щасливо.
Поліція зазначає: випадок визнають нещасним і розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами проводити не будуть.
Раніше повідомлялось, що волонтери визволили собаку, яка протягом місяця залишалася заблокованою на п’ятому поверсі зруйнованого після "прильоту" будинку.