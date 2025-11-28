Жінка випадково відправила свою кішку поштою: чим все закінчилось

Кіт у коробці / © wired

У Нерзингені, неподалік Ульма, сталася кумедна, але небезпечна пригода. Жителька Баварії випадково відправила свою кішку разом із посилкою: тварина тихо залізла до коробки, зручно вмостилася всередині та заснула. Господиня нічого не помітила, запечатала відправлення й залишила його в поштовому автоматі.

Про це пише Bild.

Коробка потрапила до місцевої пекарні, яка співпрацює з кур’єрською службою. Саме там співробітниця почула слабке нявкання з герметично закритої посилки. Вона одразу впізнала адресу відправника і повідомила власницю тварини. Через те, що поштові відправлення охороняє закон про таємницю кореспонденції, довелося викликати поліцію.

Правоохоронці відкрили коробку та виявили всередині налякану, але неушкоджену кішку. Господиня відразу приїхала й забрала улюбленицю. Завдяки уважності працівниці пекарні історія завершилася щасливо.

Поліція зазначає: випадок визнають нещасним і розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами проводити не будуть.

