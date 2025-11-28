ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
905
Час на прочитання
1 хв

Жінка випадково відправила свою кішку поштою: чим все закінчилось

У Баварії жінка ненароком відправила свою кішку в посилці: тварина заснула в коробці, яку запечатали й передали в поштовий автомат.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кіт у коробці

Кіт у коробці / © wired

У Нерзингені, неподалік Ульма, сталася кумедна, але небезпечна пригода. Жителька Баварії випадково відправила свою кішку разом із посилкою: тварина тихо залізла до коробки, зручно вмостилася всередині та заснула. Господиня нічого не помітила, запечатала відправлення й залишила його в поштовому автоматі.

Про це пише Bild

Коробка потрапила до місцевої пекарні, яка співпрацює з кур’єрською службою. Саме там співробітниця почула слабке нявкання з герметично закритої посилки. Вона одразу впізнала адресу відправника і повідомила власницю тварини. Через те, що поштові відправлення охороняє закон про таємницю кореспонденції, довелося викликати поліцію.

Правоохоронці відкрили коробку та виявили всередині налякану, але неушкоджену кішку. Господиня відразу приїхала й забрала улюбленицю. Завдяки уважності працівниці пекарні історія завершилася щасливо.

Поліція зазначає: випадок визнають нещасним і розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами проводити не будуть.

Раніше повідомлялось, що волонтери визволили собаку, яка протягом місяця залишалася заблокованою на п’ятому поверсі зруйнованого після "прильоту" будинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
905
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie