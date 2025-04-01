Жінка випадково викинула 3,8 млн доларів на смітник, зробивши "найгіршу помилку в історії"

Жінка викинула у смітник флешку з біткоїнами / © Freepik

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Мрії британки про збагачення разом зі своїм партнером розвіялися після того, як вона випадково викинула їхні статки в біткоїнах вартістю 3,8 мільйона доларів. У подібній ситуації опинився раніше інший мешканець Великої Британії, який втратив 31 млрд грн на звалищі через свою колишню.

Як пише Daily Star, Еллі Гарт викинула флешку під час весняного прибирання, не підозрюючи, що на цьому пристрої її партнер Том зберігав їхню криптовалюту.

34-річна вчителька початкових класів розповіла: «Вона просто лежала у шухляді зі старими квитанціями, розрядженими батарейками і заплутаними дротами. Я подумала, що це одна з моїх шкільних флешок, і викинула її».

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Через декілька днів 36-річний Том не зміг знайти флешку, тому він поцікавився в Еллі, куди вона поділася. Вона пригадала: «Він запитав, чи не бачила я маленьку чорну флешку, яку він використовує для своїх біткоїнів. Я завмерла. Я все зрозуміла миттєво. Моє серце просто впало. Я сказала йому: „Здається, я її викинула“. Мені стало дуже погано. Ми навіть перевертали мішки для сміття і розривали сміттєві баки. Це була жахлива суміш паніки і надії, але в глибині душі я знала, що вже занадто пізно».

Вона описала цей промах як «найгіршу помилку, яку коли-небудь робила».

Кмітливий Том купив біткоїн 2013 року, коли валюта коштувала значно менше, пояснює подружжя Лейкс із Маркет-Гарборо. Том пояснив, що за ці роки його «електронний гаманець», що зберігався на USB-накопичувачі, тепер коштує понад 3,8 млн доларів, але без пристрою ці кошти недоступні.

Еллі сказала: «Том був чудовим. Він не кричав, не звинувачував мене, але мовчанням все сказано. Ці гроші могли б стати нашим майбутнім — будинок, відпустка, все — а я викинула їх разом зі жменею небажаної пошти. Важко пережити щось подібне. Ти постійно прокручуєш це в пам’яті, від того моменту, коли взяла її до рук, до тієї секунди, коли вона опинилася у сміттєвому баку. Я б зробила все, щоб повернути це назад. Я ніколи не думала, що щось настільки цінне може мати такий буденний вигляд. Якщо хтось зберігає гроші або щось важливе на USB-накопичувачі, будь ласка, позначте його, заблокуйте, не повторюйте моєї помилки».

Нагадаємо, чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці. На диво, їх ніхто не вкрав.