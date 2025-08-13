Випадкова знахідка: як звичайна павутина принесла американці діамант на мільйон гривень

Дівчина знайшла діамант для своєї обручки у парку. / © independent.co.uk

Американка Мішеррі Фокс із Нью-Йорка знайшла діамант вагою 2,3 карата, який експерти оцінили в 27 тисяч доларів (понад 1,1 млн гривень).

Про це пише The Independent.

Цінну знахідку жінка виявила у державному парку «Кратер алмазів» в Арканзасі, одному з небагатьох місць у світі, де відвідувачі можуть шукати і забирати дорогоцінне каміння собі.

Фокс три тижні щодня шукала камінь для своєї обручки, прагнучи, щоб він символізував не лише матеріальну цінність, а й наполегливу працю. В останній день пошуків вона помітила на землі щось блискуче, що прийняла за павутиння, вкрите росою. Коли вона штовхнула «павутиння», зрозуміла, що це камінь.

Жінка розповіла, що ніколи не тримала в руках справжній діамант, але відчула, що ця знахідка — саме він. Співробітники парку підтвердили, що це білий, або безбарвний, діамант вагою 2,3 карата. Знахідка розміром з людське ікло.

Свою радість Фокс описала так: «Я спочатку розплакалася, а потім почала сміятися».

Жінка назвала камінь «Діамант Фокс-Баллу» на честь себе та свого партнера. Знайдений діамант вона вставить у каблучку, яку обіцяв подарувати її обранець. За даними адміністрації парку, лише за 2025 рік тут зареєстрували 366 знахідок, з яких тільки 11 важили понад один карат.

