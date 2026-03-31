Жінка витратила $1700 на "школу" для собаки: у програмі — тест характеру та автобус

Мешканка Китаю витратила близько 1700 доларів на місяць, щоб віддати свого пса до спеціального «дитячого садка» для собак через брак часу.

Як це пише SCMP, йдеться про молоду жінку, відому під псевдонімом Таотао, яка записала свого шестимісячного самоїда до закладу з повним пакетом послуг. Програма містить тестування характеру, дресирування, соціалізацію та навіть «шкільний автобус», який щодня забирає і повертає тварину додому.

За словами власниці, її щільний робочий графік не дозволяє приділяти улюбленцю достатньо уваги. Саме тому вона вирішила довірити його догляд професіоналам.

У закладі собакам пропонують комплексний догляд: щоденне прибирання, поведінкові тренування, медичні огляди та активності для соціалізації. Власники можуть спостерігати за своїми улюбленцями онлайн у режимі реального часу.

Попит на такі послуги стрімко зростає. За словами засновника одного з подібних центрів, черга на запис може становити до декількох тижнів, а в пікові періоди, зокрема під час свят, кількість тварин перевищує сотню.

Вартість послуг суттєво різниться: від базових варіантів денного догляду до преміум-програм, які можуть перевищувати 10 000 юанів на місяць (1 450 доларів).

Згідно з галузевими оцінками, ринок товарів і послуг для домашніх тварин у Китаї стрімко зростає і вже досяг десятків мільярдів доларів. Очікується, що найближчими роками він лише розширюватиметься.

Експерти зазначають, що подібні «садочки» не лише полегшують життя зайнятим власникам, а й допомагають вирішувати поведінкові проблеми у собак — зокрема надмірне гавкання чи складнощі з соціалізацією.

