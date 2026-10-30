Жінка витратила пенсійні заощадження на круїз і втратила $63 500

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Колишня вчителька з австралійського Брісбена Ліза Маккей витратила 63 500 доларів зі своїх пенсійних заощаджень, щоб здійснити мрію про життя на круїзному лайнері. Однак незадовго до її запланованої подорожі компанія оголосила про фінансові проблеми та припинила рейс.

Про це повідомляє LADbible.

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Жінка планувала оселитися на розкішному лайнері Villa Vie Odyssey, який пропонував пасажирам можливість тривалий час подорожувати світом і фактично жити в морі. Вона мала приєднатися до круїзу в листопаді під час зупинки судна в Куала-Лумпурі.

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Проте 27 жовтня понад 200 пасажирів лайнера змусили залишити судно в камбоджійському порту Сіануквіль. Компанія Villa Vie Residences пояснила припинення подорожі стрімким зростанням витрат на пальне, через що подальша експлуатація судна стала фінансово невигідною.

Для Маккей ця новина стала справжнім ударом, адже вона вже переказала компанії значну частину своїх пенсійних заощаджень.

«Це мала бути подорож мого життя. У мене немає таких грошей, щоб їх марнувати й втрачати. Це просто жахливо, абсолютно жахливо», — розповіла жінка.

За словами австралійки, ще до запланованого відправлення вона почала сумніватися у фінансовій стабільності круїзного оператора, прочитавши відгуки в Інтернеті. Однак представниця компанії запевнила її, що підстав для занепокоєння немає. Ба більше, у разі припинення роботи лайнера пасажирам нібито мали запропонувати інше судно.

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Тепер Маккей побоюється, що назавжди втратила свої гроші. За її словами, туристичне страхування не покриває подібних круїзів, тому шансів отримати компенсацію вкрай мало.

Тим часом засновник Villa Vie Residences Мікаель Петтерсон пов’язав фінансові труднощі компанії з війною проти Ірану. Він переконаний, що без цього конфлікту круїз міг би успішно тривати.

«Я — лиходій у цій історії, але роблю все, що в моїх силах, аби допомогти мешканцям знайти рішення», — заявив Петтерсон.

Зазначимо, що Villa Vie Odyssey вирушив із Белфаста у Північній Ірландії 2024 року. Судно мало здійснити трирічну навколосвітню подорож, однак його рейс припинили достроково.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирів «нескінченного» круїзу на лайнері Villa Vie Odyssey змусили залишити судно під час зупинки в Камбоджі. Деякі з них продали будинки та інше майно, щоб оселитися на борту й подорожувати світом. Компанія Villa Vie Residences пояснила призупинення рейсу різким зростанням цін на пальне, через що її витрати стали непосильними.

Серед пасажирів опинилося й американське подружжя Пол і Лінн Монтоя, яке продало своє майно та заплатило 179 тисяч доларів за каюту. Після 17 місяців подорожі вони були змушені зійти на берег у Камбоджі, маючи лише кілька годин на збори. Попри втрату грошей і невизначеність щодо майбутнього лайнера, пара зізналася, що не шкодує про своє рішення, адже за цей час побачила чимало країн і познайомилася з цікавими людьми.

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