Жінка взяла з притулку "лагідне" цуценя: всіх вразило, яким воно виросло (фото)

Собака / © pexels.com

Коли Анна Віннінґ вирішила взяти собаку з місцевого притулку, вона навіть не уявляла, як сильно зміниться зовнішність тварини, коли вона виросте. З маленького пухнастого клубочка Роло перетворився на великого, неймовірно незвичного та красивого пса.

Про це пише Newsweek.

2024 року, коли Роло було близько дев’яти тижнів, 34-річна Анна забрала його з притулку Cork Dog Action Welfare Group (DAWG). Мрія про власного собаку жила в жінці давно, і коли невістка надіслала фото цуценяти, сім’я одразу вирушила до притулку. Побачивши малюка, вони «закохалися» з першого погляду.

На той момент Роло був зовсім маленьким, і співробітниця притулку запитала у подружжя, чи впевнені вони у своєму виборі, адже «він виросте великим».

«Ми не усвідомлювали, наскільки вона мала рацію», — пригадує Анна, бо цуценя росло щодня — і врешті стало великим, але надзвичайно красивим собакою.

Роло в дитинстві / © CORK DOG ACTION WELFARE GROUP

«Я могла зрозуміти по грудній клітині, що він — лерчер, але за забарвленням ми думали, що він помісь з ротвейлером. Але коли він підріс, форма його морди була явно не тією. Найбільше впадали в очі — окрім його довгих лап! — його тонкі брови, які ставали дедалі довшими. Шерсть теж подовшала і стала густішою, почала сивіти, через що він мав старший вигляд, ніж є насправді! А його блакитні очі змінилися на золоті, і за це він отримує безліч компліментів», — розповіла власниця собаки.

Історія Роло

Справжній фурор у соцмережах викликали фото Роло, які у серпні притулок DAWG опублікував на своїй сторінці у Facebook. У публікації розповідалося, що Роло та його брата приніс чоловік, який нібито знайшов їх покинутими. Це були «дуже маленькі цуценята», і ніхто не знав, до яких порід вони належать.

Тоді «Роло був дуже хворим і кілька разів перебував на межі життя і смерті». Завдяки догляду досвідченої тимчасової опікунки Емми він одужав, і саме тоді Анна з чоловіком вирішили забрати собаку додому.

Вони шукали «лагідного друга, який любить гуляти», згадують у DAWG. «Але ми не могли передбачити, наскільки великим і пухнастим він виросте! Роло перетворився на справжнього красеня!»

Притулок показав фото Роло-цуценяти: коричнево-біле і руде забарвлення, незвичні зелені очі, великі лапи, що вже тоді натякали на його майбутній розмір.

Дорослий Роло виявився високим і струнким псом з довгими лапами, вузькою мордою, жорсткою коричнево-золотавою шерстю та яскравими золотими очима. Фото з його трансформацією зібрали понад 1300 лайків і викликали сотні коментарів.

Дорослий Роло / © CORK DOG ACTION WELFARE GROUP

«Приголомшливо красивий пес», — написав один користувач.

Інший додав: «Абсолютний красень».

Ще один коментар: «Який же він чудовий, і ці відмітини просто неймовірні. Радий, що він здоровий і щасливий».

Що це за порода собаки?

У коментарях намагалися вгадати породу: лерчер, салюкі, ірландський вовкодав… Як зізналася Анна, усі були близькі до істини. Постійні запитання від перехожих спонукали зробити ДНК-тест. Результат: Роло — суміш салюкі, грейгаунда та 2% шотландського дирхаунда, «меншої версії ірландського вовкодава, тож люди були близькі до істини».

Зараз Роло 11 місяців, і господиня вважає, що він ще «трохи підросте». Він «дуже милий», але «часом упертий», і найбільше любить дрімати «в одному зі своїх численних ліжок».

«Він обожнює гризти все, що може дістати, але, на щастя, переважно не чіпає наші меблі! У нього є кілька друзів, з якими він грається в парку, а найбільше йому подобається ганятися або щоб ганялися за ним. Він дуже швидкий, але іноді зустрічає гідних суперників! Коли він грається з іншими собаками, нічого більше не існує — навіть улюблені ласощі з курки чи сиру не можуть його відволікти», — розповіла Анна.

