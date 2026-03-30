Жінка їла тільки сардини протягом 120 днів: що з нею сталося

Сардини / © Pixabay

64-річна ветеранка ВМС США Джейн Крамметт зважилася на екстремальний експеримент, який повністю змінив її стан здоров’я. Протягом майже чотирьох місяців вона харчувалася виключно жирною рибою, і результати виявилися настільки приголомшливими, що жінка назвала себе оновленою людиною.

Про це пише Ladbible.

Чому саме сардини

Джейн роками страждала від хронічного болю у стопах, викликаного підошовним фасціїтом, та загального запалення в організмі. За ваги близько 90 кг вона намагалася дотримуватися кетогенної та м’ясної дієт, але біль не відступав. Тоді вона звернулася по пораду до докторки Аннет Босворт, відомої в Мережі як «доктор Боз».

Лікарка з Флориди називає сардини «найкращим суперфудом з усіх наявних». За її словами, короткочасне дотримання такої дієти допомагає «перезавантажити» метаболізм та швидко ввести організм у стан кетозу — коли паливом стає жир, а не вуглеводи.

«Сардини — це надзвичайно корисний інструмент для початку шляху до здорового способу життя. Ця риба багата на найкращі жири, білок і водночас доступна кожному», — наголошує Босворт.

У липні 2024 року Джейн розпочала свій марафон. Її щоденне меню складалося з трьох банок сардин у воді. До кожної порції вона додавала по дві столові ложки олії.

Спершу такий раціон здавався випробуванням, але з часом організм адаптувався.

«Я сказала собі: 'Я буду їсти це, поки мені не стане краще', і приблизно через 60 днів мені справді стало краще. В результаті я протрималася 120 днів», — розповіла Джейн Крамметт.

Жінка зізналася, що десь на середині шляху почуття голоду зникло, і іноді їй доводилося змушувати себе з’їсти третю банку.

Які результати експерименту

За чотири місяці суворого режиму Джейн Крамметт вдалося досягти таких результатів:

Втрата ваги: вона схудла на 11 кг.

Позбавлення болю: підошовний фасціїт пройшов сам собою, запалення вщухло.

Енергія: рівень цукру в крові стабілізувався, а енергія значно зросла.

Сама Джейн жартує, що тепер вона «здорова як кінь», а її головна суперсила — здатність їсти одну й ту саму рибу протягом місяців без огиди. Наразі вона повернулася до м’ясної дієти, але продовжує з’їдати щонайменше одну банку сардин щодня.

Що кажуть лікарі

Попри успіх Джейн, фахівці Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) та інші дієтологи не рекомендують самостійно переходити на монодієти. Хоча сардини багаті на омега-3, вітамін D та кальцій, у такому раціоні відсутні:

Клітковина. Складні вуглеводи. Різноманітність вітамінів, які містяться у фруктах та овочах.

Експерти наголошують: історія Джейн є індивідуальним досвідом під наглядом фахівця. Перед будь-якими кардинальними змінами в харчуванні обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, жир і цукор у помірних кількостях не становлять загрози для організму, однак їх надмірне споживання, особливо за короткий час, може мати негативні наслідки для здоров’я.

Це на власному досвіді продемонстрував YouTube-блогер Вілл Теннісон у своєму експерименті, під час якого він протягом понад дві доби вживав 100 «найшкідливіших продуктів». У межах челенджу він споживав висококалорійні та оброблені продукти, зокрема фастфуд, солодощі, заморожені страви та напої. Вже в перші години блогер відчув втому, постійний голод і зниження рівня енергії.

«Я почуваюся лайном… На сніданок я з’їв 800 з чимось калорій, і я вже вмираю з голоду», — розповів він у відео.

Згодом стан погіршився: Теннісон зазначив, що відчуває виснаження і втрату мотивації до фізичної активності.

«Думаю, найгірше, що я міг зробити — це сісти на диван, тому що я виснажений і не маю жодної мотивації тренуватися», — зізнався блогер.

За підсумками експерименту він набрав близько двох кілограмів і наголосив, що річ не лише у зовнішньому вигляді, а й у самопочутті.

«Правильна їжа змушує нас почуватися добре, а перероблена їжа — навпаки», — підсумував Теннісон.

Блогер також зазначив, що ключовим є баланс у харчуванні, наголошуючи на принципі 80/20, де більшість раціону має складатися зі здорових продуктів.